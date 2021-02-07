網路上流傳冬天洗澡順序必須由腳往頭洗，以防中風，但目前並沒有實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係，反而是，短時間過於激烈的周遭溫度變化，與腦血管風險較為相關。

●洗澡順序 和腦血管疾病有直接關係

國民健康署表示，從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大，導致血管擴張，因其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。

●洗澡後要注意 冷熱溫差大易致心血管疾病發作

不過，洗完澡後，也要特別注意保暖，不可馬上進入太過寒冷的地方，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作；而如有使用電暖器等相關設備時，要注意通風及用電安全。

●出現中風徵兆快就醫 避免憾事發生

國民健康署王英偉署長提醒，面對寒冷的冬天，應留意在氣溫驟降之情境，例如早晨起床離開被窩、由溫暖的室內走至寒冷的室外、日夜溫差大的地區等，並適時添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，確實做好保暖措施。

此外，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)