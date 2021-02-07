因應疫情，恒安宮文化組設計Q版媽祖圖案的口罩，有紅黑兩款造型，10入裝188元，一推出大受好評。（劉秀芬攝）

有300多年歷史的台南市六甲區恒安宮，廟方守護傳統宗教文化同時，招募了國中、高中、大學生青年志工，協助廟方舉辦藝文活動，恒安宮主委沈進忠表示，有了年輕人加入，不僅宮廟文化向下扎根，宮廟組織也更有朝氣活力。

六甲恒安宮與一般宮廟一樣，有活動組、宮女、志工，其中文化組裡有一群國中、高中、大專生志工很特別。

這群志工大都是在地子弟，5年前六甲國中學生社團踏查地方文史，到恒安宮做文史調查，因而對恒安宮有更深入的認識，志同道合的年輕學子有10多人從此加入志工行列。

有別於其他年長志工，這群學子以協助廟方藝文活動為主，例如廟方紅包袋的設計，大家集思廣益，在群組上討論紅包袋要呈現的方式，配合牛年生肖，票選出牛的造型；因應疫情，文化組設計Q版媽祖圖案的口罩，廟方也非常支持，立刻發包製作。

今年恒安宮花燈區主題設計，青年志工們則以清代戰船為主題發想，寓意雖有疫情，但仍要乘風破浪、勇往直前，廟方也放手讓年輕人去發揮創意。

從恒安宮舉辦活動中也可以發現，多了一點文藝氣息，例如去年中秋節的絲竹樂團表演、12月的管弦樂團晚會，都受到民眾好評，學子志工們也都到場當活動小幫手。

從國中開始就到廟裡當志工的在地青年陳品元，今年剛考上澎湖科技大學，6日也到廟裡協助門神手刻年畫版畫體驗，向民眾解說門神年畫的意涵。陳品元說，他們都是自發加入志工，大家對自己家鄉廟宇文化有認同感，願意出人出力，為家鄉做事，但部分同學已升大學，希望有更多學弟妹加入，守護地方特色文化。

(中時 )