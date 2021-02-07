【愛傳媒特約記者吳思賢報導】銘傳傳播學院院長倪炎元教授去年檢查出肝腫瘤，開刀後治療了一段時間，去年11月銘傳師生還幫手術後復原順利的他慶生。倪院長女兒5日在臉書貼文表示近日狀況不太樂觀，需要大家一起幫忙集氣，並且邀請跟倪教授熟悉的好朋友可以在2月6日星期六之前，透過錄一小段講話影片的方式，幫她父親打氣。

倪炎元教授是資深媒體人，在國立政治大學取得政治學博士學位；擔任過很長時間的中國時報總主筆，在媒體服務期間還繼續發表論文並且從兼任副教授升等為兼任教授，離開媒體後到銘傳大學教書並且擔任傳播學院院長，其間也擔任過中華傳播學會的理事長。

倪炎元教授一向溫文儒雅，待人謙恭有禮又樂於助人，在媒體圈與學界的人緣都非常好。大家得知倪教授健康有狀況，都感到非常驚訝與關心。

目前銘傳大學前校長李銓等學術界人士，以及他過去在媒體服務的同事，包括政務委員唐鳳的父親唐光華都加入了錄影打氣，以實際行動幫倪教授加油。

倪炎元教授女兒的請求訊息如下：

各位倪炎元的朋友們大家好！我是他的三女兒，我親愛的爸爸，銘傳的老師，因為肝腫瘤的原因，多日奔波在醫院中，已經持續治療了半年左右的時間，目前的狀況並不太樂觀，很需要大家一起幫忙集氣。

希望各位認識我爸爸、喜歡我爸爸的朋友們可以自拍一小段給我爸爸加油打氣的影片（手機自拍即可）並且將影片寄給我，我會再整理成完整的影片給我爸爸看。

(中時新聞網)