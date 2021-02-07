【愛傳媒陳玲玲專欄】老萬華區具有老台北風情的街道間，這間老味道的餐廳，格外的特別！店鋪的外表猛一看，還差點以為是間公廟那！

屋內的裝修風格很有意思，很多老舊的物件，店內古樸懷舊充滿溫馨感！有種時光倒流的感覺！老闆堅持食物的品質和鮮度，許多素材都是使用日本進口或是季節特產！

水族箱裏面都是滿滿的活海鮮，招牌菜色不少，牡蠣繼光餅、辣炒活蟹、芋頭米粉、花生雞腳等等都是他們的菜招牌，還有豆簽麵，非常古早味！

花生燒雞腳是熱海餐廳的招牌小菜，燉煮到軟綿入味，吃起來還會黏嘴！等人的時候吃個幾支，甚好！

龍蝦沙公苦茶，龍蝦沙公新鮮碩大，肉質緊實彈牙，鋪在盤底的麵線吸收龍蝦沙公的日精華，鮮美無比！

生魚片，每一片生魚片都是鮮甜Q彈，不用任何醬油，只要蘸上一點點的芥末，就是頂極美味！

九孔酥可以吃到新鮮九孔外皮微微的酥脆，裡面卻保持著鮮嫩多汁，很有層次感！

芙蓉牡蠣光餅，夾上芙蓉牡蠣，炒蛋非常的嫩加上鮮美的牡蠣，一起夾在繼光餅內大口咬下真的非常過癮！

鯧魚芋頭米粉，料超級多芋頭、炸魚塊、肉、蛋酥、米粉、蔬菜，帶著蝦鮮的香氣，油蔥微微增添風味，尤其是芋頭，芋頭燉煮到軟爛入味，鯧魚鮮美，粗米粉口感比較紮實，吸足鮮美湯頭，真是好吃的古早味鯧魚芋頭米粉，可以一碗接一碗！

鹽酥石狗公，剛運到的石頭公直接爆炒，它的火侯拿貼得很好，魚肉鮮嫩味美，爆炒的火候和滋味很到位！

豆簽麵用的是綠豆做成，味道還不錯，道地老味道！豆簽，最初的做法是中國泉州一帶的安溪，其實是窮人的食物，但後來卻衍變為一道廣受歡迎的庶民小吃！

招牌黃金圓鱈，煙燻味非常濃郁，油滋滋的圓鱈，非常細膩而且滑嫩，魚油香混著淡淡的煙燻味，大塊無骨吃來過癮！

圓鱈則是南極洋區的深海魚，要30~50年才能長成成魚，比一般鱈魚大隻非常多，是相當高級的魚種和我們一般常吃的鱈魚其實是屬比目魚科的扁鱈！

甜點是蜂蜜蘆薈ending完美！喜歡古早味，也喜歡這種很台灣很鄉土的情調！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)