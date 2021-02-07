【愛傳媒簡秀枝專欄】是到了搭建台灣完整藝術交易平台的時候了。2月5日參加文化部舉辦的「國內藝術品鑑定、鑑價諮詢會議」，感觸特別深刻。

這可以說是台灣朝野繼藝術稅率調降與分離課稅的努力之後，再次為台灣藝術生態的優質化，向前跨步。

文化部次長蕭宗煌在諮詢會議前，重申政府對該議題的重視，近年來文化部團隊在藝術税率調整的修法中，折衝樽俎、忍辱負重，甚至委曲求全，可說備極艱辛。

因為這樣個議題，其實，已經討論了1、20年，走走停停，由於攸關的層面廣泛，始終難有具體建樹。

從2年前香港出現反送中的示威遊行之後，一連串的衝突，讓有自由交易免稅天堂美譽的生態丕變，加上，疫情擴散，飛航安全、隔離檢疫，「珍珠閃爍」地位的香港，頓時花容失色。

去年停辦的香港巴塞爾藝術博覽會，今年是否可以重新開展，似乎還處在高度不確定中，國際拍賣公司的運作，也受到波及，規模縮小，作法越來越保守。

許多難耐昂貴租金壓力的香港中小型畫廊，紛紛作了搬遷，以目前整體政治氛圍來看，香港已難說服大老闆、大藏家們放心進出，藝術嘉年華會式的景況，恐怕難以再現。

台灣希望取香港而代之成為亞洲藝術品交易中心，也醖釀兩年多，迄今夢想依舊在，只是行動腳步，進三退二，跌撞踉蹌，令人扼腕。

如果回頭檢視台灣藝術產業，整整失落了20年，這跟國際拍賣公司的撤離，台灣無法重搭足以展現「訂價權」的交易平台，有著密切關係。

縱使這些年不乏本土拍賣公司，他們有如雨後春筍相繼出現，但規模侷限，含蓋面狹窄，除了各自的營運創造利潤外，難以對整個藝術生態，產生積極影響。

沒有為台灣藝術家與收藏家就地服務的大型交易平台，結果是收藏家逕自在境外活躍，結果買賣交易的肥水，盡落外人田，而本地藝術家，失去地緣支撐，能浮出檯面受青睞的，越來越有限，年復一年，最後銷聲匿跡，完全被邊緣化。

要拯救台灣藝術生態與市場，除了公部門與館博界的學術探討之外，掌控「訂價權」拍賣市場，必須為台灣量身訂做，健全發展，並生根茁壯。

雖然國際拍賣公司以及近20年崛起的中國大陸拍賣公司，來台灣征件，一直是絡繹不絕的，但大家要的是台灣收藏家庫房𥚃的境外名家之作，極少觸及台灣本地藝術家作品，十分無奈。

這兩年兩岸三地在的微妙變化，人員交流頓時盪到谷底，加上金流管制，疫情又帶來雪上加霜的重擊，過去從包含台灣在內，龐大藝術品被賣進中國大陸，現在中國大陸政治氣氛微妙，有錢人動輒得咎，越來越多重要收藏家，不敢在中國境內的拍賣場域中，像過去一樣，喊進喊出，高調交易，如果台灣搭建起不錯健全平台，這些藝術品非常有可能轉進台灣作交易，把交易稅收留在台灣。

隨著藝術品交易採取分離課稅，以及稅率下修2.4%（許多人期待再降低到1.2%，看立法院新會期攻防）拍賣環境，逐漸轉好，越來越具區域競爭力。如果台灣本地拍賣平台可以健全、壯大，發展潛力無窮。

台灣有了活絡的本地拍賣市場，基期甚低的台灣藝術家，被關注與推廣的機會，必然增加，一旦台灣藝術家的藝術作品，可以順暢交易，資源循環，台灣的活力，勢必再起。

回到文化部舊案重提的「國內藝術品鑑定、鑑價」議題，這是早該做而未做的老議題，但如果這回誠心補做，永遠不嫌太遲。

因為藝術品鑑定、鑑價，是公私立美術館收藏把關的重要一環，再說，銀行藝術資產化、藝術文化信託法，都是勢在必行之舉，因此非常期盼老話題有了新動能，快速付諸行動。

如眾所皆知，台灣藝術家背景資料庫、藝術品價格數據章，材料修復建檔，都付之厥如，鑑價人才的培育，還停留在只聞樓梯響階段，難怪倍讓人心急如焚。

其實，定、鑑價，都是市場端的議題，目前在拍賣公司密集交易與高度競爭中，有一定的參考價值，民間也習慣這樣的機制挪用，只要上得了拍賣，似乎市場的交易機制，讓很很多問題，迎刃而解。

但問題是，台灣的前輩老中青藝術家當中，許多人還停留在有行無市，遠離拍賣市集，連交易機會都沒有。何來價格的鑑定！？

台灣藝術生態的優質化，可能必須更加務實，回頭從每一位藝術家的完整資料庫建檔開始，藝術品價格數據庫的年度充實，材料科學研究彙整與補強，修復經驗的紀錄與傳承，都是當務之急。

樂見蕭宗煌次長以身經百戰的藝術老園丁身份，帶著豐富的館博與民間接觸經驗，挺身而出，為老議題開啓新的討論與行動空間。

如果由「台灣替代香港，成為亞洲藝術品交易中心「的夢想依舊在，大家要得更加地同心協力，加快腳步了，畢竟對「台灣如此有利」的機會，稍縱即逝，朝野可真要好好地珍惜與把握啊！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)