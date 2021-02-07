【愛傳媒黃珊珊專欄】安心檢疫所與關懷檢疫所在劍潭，防疫同仁辛苦了！

一年了，他們任勞任怨守著台北市成立的安心檢疫所與關懷檢疫所，協助台北市的居家檢疫防疫工作！他們是聯合醫院的醫護同仁，從成立的那一天開始，就堅守崗位到今天！

兩個檢疫所的名字是我取的，因為當時劍潭活動中心不願公開，只好取個代號，安心檢疫所是原來的劍潭住宿大樓，關懷檢疫所是另一棟志清大樓，兩者共有兩百多間的房間提供給台北市政府調度，陪著台北市度過每一次的危機與困難，例如俄羅斯芭蕾舞團四十多位團員同時須轉出福華飯店時，如果沒有安心檢疫所，我們根本無法應付！

去年此時，我親自去找救國團葛永光志主任商談台北市政府成立自己的集中檢疫所，以因應許多被旅館趕出來的居家檢疫旅客，還有些違規但是中央集中檢疫所不收的對象，那時候防疫旅館很少，只有兩家八十個房間，市長柯文哲當機立斷下令台北市成立自己的檢疫所，救國團很幫忙立刻答應，他們提供一般的餐飲服務，但是其他服務人員均比照中央集中檢疫所規格由台北市政府的醫護人員擔任，從那天起，台北市就有兩個集中檢疫處所，除了可以協助一般集中檢疫的旅客以外，我們還可控制需要大量隔離的空間，台北市基本上可以應付各種嚴峻的狀況。

超前部署，不是說說而已，真的要去做才行，之前春節大量旅客返台，才發現其他縣市的防疫旅館其實非常短缺，台北市卻一直在做，防疫旅館已經超過一百間七千多個房間，我常覺得現在很多人真的很會說但做的太少，台北市政府不太說但每天都在做，就像這照片裡的醫護人員一樣，他們每天都在為這個城市把關守護，真的要謝謝他們！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)