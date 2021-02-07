遇上這種事實在跳到黃河洗不清，一位女網友日前將手伸進外套口袋想整理收據，但拉鍊有些卡住，在女網友硬扯的過程中噴出一包外觀神似保險套的溼紙巾，爸爸全程目睹直回「不用說了，不想知道」，讓女網友崩潰的吶喊「真的是冤枉啊！」

一位女網友6日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，內文寫道，假日他和家人一起待在家看電視，起意想整理塞滿收據的外套口袋，怎麼知道，口袋的拉鍊卡住，女網友使出暴力破解，卻在瞬間從口袋噴出一包外形神似保險套的「濕紙巾」。

事情最尷尬的則是，這包仿真保險套的「濕紙巾」竟掉在原PO爸爸的腳下，瞬間家裡的空間凝結，原PO抱著深深的恐懼感，急忙想好好解釋，才正開口說，「爸！這東西不是你想的那個…你看清楚這不是…」，但卻突然被原PO爸爸冷漠地打斷，他直回，「妳不用再說了，我不想知道。」

女網友的仿保險套外觀的「濕紙巾」，外觀是不是很相似呢？（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

仔細一看原PO發出的溼紙巾實品照可見，藍色的外包裝袋大大寫著「security」的英文單字，下方才小小的寫上「抗疫防毒安全包，一次性濕紙巾」，外包裝則是正藍色，包裝邊緣則做成方便撕開的鋸齒狀，可說是相當仿真保險套。

想解釋卻解釋不了的原PO超級崩潰，在文末吶喊，「冤枉啊！」貼文在網路上曝光後，引起網友熱烈回響，不少網友全笑翻，「這誤會大了」、「此時此刻妳爸腦海中飄過很多奇怪的畫面」；也有其他網友歪樓回應，「這濕濕的紙巾可以找人一起用」、「如果伯父不嫌棄，我們可以一起去用看看......」；還有人建議原PO解決方法，「直接放桌上送給爸爸吧」、「直接打開給老爸看」、「妳應該說，爸你的東西掉了」。

(中時新聞網)