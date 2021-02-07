就算金塊中鋒「小丑」約基奇7日轟下生涯新高50分，外加12助攻、8籃板、1抄截、3火鍋，金塊仍以114比119不敵地主國王，原因是國王展現平均火力，全隊竟有4人得分破20，簡直無視金塊防守，國王除了摘下3連勝，勝率也升到5成(11勝11敗)。

約基奇全場投33中20，含三分球投6中3，7罰全進，手感相當火燙，其中光在末節，他就獨拿23分，可惜其他金塊球員得分最高的只有米爾沙普14分，簡直是讓約基奇孤軍奮戰，就算他成為隊史首位至少拿到50分、10籃板球員也沒用。

至於最近7場贏了6場的國王，以哈里生巴恩斯28分、7籃板及4助攻表現最佳，福克斯也拿24分，哈利伯頓23分、6助攻與4籃板，荷莫斯21分、10籃板，不過詭異的是，國王當家射手希爾德全場投11中1，含三分球9投0中，只拿5分。

哈里生巴恩斯賽後仍然稱讚希爾德的無私表現，「他總是專注在贏球，為此不惜付出一切代價，他在比賽期間從未有過自私表現，就算有時候他出現投籃機會，他也會把球傳給機會更好的隊友，儘管他今天手感欠佳，但他依舊作出巨大貢獻。」

(中時 )