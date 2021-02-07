與魔術初相遇 成周子益生命轉捩點

地上的紅色繩帶隨手一擺，道具們毫無規矩的散落在地，帶著禮帽、穿著筆挺的男子好似要做些什麼，一旁的路人，有的斜眼觀察著，有的因好奇而湊上前，一轉眼的時間，那只卡其色皮箱前已聚集不少的觀眾，等待眼前究竟會發生什麼。他是周子益，台中人的他最常出沒在勤美綠園道，濃眉大眼搭配不時在臉上變化的各種表情，逗趣幽默的形象風格，讓他的一舉一動惹得觀眾歡笑聲不斷。

周子益從小愛耍寶，個性活潑外向，是人人口中的開心果；國二那年接觸「魔術」後，他的人生因此改變了。回憶這段漫長的故事，當時的他發現原來短短幾秒鐘的魔術，不僅能獲得別人臉上的笑容，更拉近了人與人之間的距離，對一直以來喜歡製造歡樂的周子益來說是非常驚喜和開心的，他甚至利用課餘時間練習技巧並學習魔術理論。然而高二那年，由於父親身體不適，家中失去經濟來源，身為長子的他，為了減輕家裡負擔，便萌生「用自己喜歡的魔術賺錢」的想法，因此他開始接一些魔術家教，直到高三有了第一場商業表演，才真正讓他受了「表演」的洗禮，雖然這場演出的表現周子益認為並不理想，但他也從這次經驗中收穫不少需要調整和努力的地方。

化悲憤為力量 憑街頭舞台打響名號

與魔術初相遇 成周子益生命轉捩點（圖／EVENT365生活誌提供）

周子益靠著魔術，上了大學後持續半「工」半讀，不過也讓他開始思考自己的魔術該如何精益求精、不被市場打敗，況且他仍須面對最現實的經濟考量，正當他煩惱著生活費時，有位前輩提議兩人一起到街頭表演雙人秀，就這樣周子益的街頭人生也從這刻起展開了。算一算時間，周子益從魔術開始已經表演十幾年，而街頭經歷僅有四年，但只要提到「周子益JerryChou」，他的名字是被不少人認識的，然而大家不知道的是，曾經的他也有著對街頭藝人的刻板印象、曾經的他因為一句不看好的言論，化悲憤為力量，靠自己重新出發，打響屬於周子益JerryChou的名號，如今他不僅有紮實的魔術底子，更擁有砌磚、魔鬼棒、呼拉圈⋯⋯等的技藝，作為他的表演道具，在舞台上執著他所熱衷的一切事物.......(未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

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