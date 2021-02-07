你小時候有夢想嗎？這期玩咖小編這邊跟大家特別介紹台灣六個景點﹐簡單到達且不用遠到國外﹐就能享受跟國外一樣的特別經驗﹐不僅讓你實現美好的夢想讓﹐也讓各位的玩家指數瞬間提升；六個夢想行程不分春夏秋冬﹐你可以成為美人魚﹐也可以與星星為舞﹐更可以挑戰不可能的任務。等不及看下去了嗎?讓玩咖小編帶你去圓夢。

夢想1-我要成為美人魚

推薦地點: 宜蘭-豆腐岬

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港東側

開放時間:全年開放(免費)

浮潛其實是一項很安全的水上活動，在許多熱帶區域是很普及的休閒娛樂。就算不會游泳也不打緊，絕對可以輕易的學會。浮潛準備的東西也很輕便簡單，但是一定要記住這三寶：面鏡、呼吸管、蛙鞋，且在安全起見下，還是要記得穿上充氣救生背心或是潛水防寒衣。防寒衣浮力會讓全身均勻，輕便好攜帶。

好了!大功告成之後我們要來選一個漂亮的地方下水，這次我們選在位於宜蘭的「豆腐岬」。豆腐岬是南方澳一處優美的小海灣，是由陸連島和連島沙洲連貫而成的地形，其地形呈孤狀，凹槽面向海洋狀似豆腐，故稱「豆腐岬」。。豆腐岬的海洋生態豐富且特殊，曾在1939年日據期間，發現豆腐岬漂浮著許多紅色的卵束，雖然當時不清楚是什麼，但經過報導後成為全世界最早發現珊瑚集體產卵的生態行為之處，每年農曆三月滿月後的一個星期，都會在豆腐岬海域重新上演。豆腐岬浪小波靜，是個很適合浮潛的地方，不過除此之外，這裡也可以海釣、烤肉、野餐…等等，非常多元化有趣。

在豆腐岬的珊瑚礁產卵時，珊瑚是以數十萬計，五顏六色的卵子以海底雪或海中流星雨形容，浮潛就可以看到相當豐富的景色，因為全球暖化水溫升高，豆腐岬海域的珊瑚種類，正在持續增加，一些過去沒發現的熱帶珊瑚，也在這裡出現。珊瑚種類超過200種，是個非常美麗七彩的海底花園 。

通常在豆腐岬浮潛，我們可以選擇早上或下午時段來玩，不過有一件事情要特別注意，須了解當天的滿退潮時間，避免退潮時不小心被水流帶走。當然一般朋友很少有自備船可以到浮潛位置，所以小編建議大家可以先上網或是到附近的店家報名，找到自己最適合的行程，由專業教練教導浮潛的正確觀念，另外也可以找尋SUP板出海浮潛的店家，SUP板就是立槳衝浪，在國外已經屬於男女老少的活動了。立槳衝浪不同於一般的衝浪，它是一種新的衝浪方法，藉由站在衝浪板上，再靠手上的單槳，就可以讓你非常方便地往前行。不過不用擔心，大家都只是坐在SUP板上面體驗，沒有要站起來啦！這一趟行程大約4個小時，玩完浮潛肚子正餓﹐剛好可以來找尋附近的美食囉!

夢想2-我要在春天滑雪

推薦地點: 小叮噹科學主題樂園

開放時間:全年無休(除小叮噹遊樂園區休館及小叮噹滑雪場休館日之外) 上午08:30 ~ 下午17:00

地址:新竹縣新豐鄉康和路199號

付費方式參考

停車費(50元)

入園門票:250元 (團體家庭日優惠票價請洽天紅公關 客戶溝通部:02-7713-6788#23)

台灣的地理位置雖然不適合滑雪，不過這項運動在1924年奧運會中已經被列為正式比賽項目。隨著科技的發展，讓我們能到世界各國旅行體驗之外，台灣也從之前小巨蛋盛行的溜冰，到現在台灣也是有滑雪場地囉！當然這是個室內的滑雪場地，雖然無法讓你完全的體驗到大自然的景觀和未知的滑雪旅程與滑道的速度感，但至少可以在你準備朝聖之前，先好好的練習跟學一些基本知識。

在小叮噹室內滑雪場，你不用擔心你的假不夠多，因為你只需要一天的假期就可以完成滑雪的心願了，一年四季都可以來玩。不過小編提醒你﹐這裡的雪比起大自然的雪來的硬，保護措施是不能少的。滑雪要準備的東西比起其他運動來的多，包含雪衣、雪褲、毛帽、手套、雪襪、脖圍、護具、安全帽、護膝、護手、防摔褲等等都少不了。總之就是要把自己包得緊緊不會冷之外，再加上一層從頭到腳的保護這樣就對了！還有﹐別忘了帶上雪板，我們是去滑雪的不是去賞雪的阿！你會說：「小編﹐我沒有這些東西怎麼辦？」非常正常！所以你一點都不需擔心，所有的裝備都是租的到的﹐但我建議你事前先打電話確認一下有無你的size，不然你只能在旁邊看別人開心的玩了！

小叮噹滑雪場基本上是一個室內的人造雪滑雪場，總面積750坪，長60米 、寬30米、 坡度14度﹐只要買小叮噹的門票即可免費進入滑雪場。不論一年四季天氣好壞都可以滑雪，雪況及雪質比日本的人造雪都還硬，比較接近韓國雪場的人造雪。可大致上分為兩區，基本上西側區(35~45%)遊憩區主要為滑冰梯及輪胎區，東側區(55~65%)全山都是綠線，有1~2跳台穿插其中。雪場沒有T-bar或是纜車，上坡都需要拆板子用走路的。可以跟你說一個不是秘密的秘密，如果想第一次到滑雪場就展現一下宇宙不凡的實力，那你要好好鍛鍊一下核心肌群及大腿肌肉，TRX懸吊式阻抗訓練是全身性的肌力訓練，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度。另一個就是CROSSFIT 混合健身訓練的體系。聽起來的確非常的專業，所以有需要的記得的要找專業的教練學習。聽完後我想…我們就是輕鬆滑、開心滑就好啦！

夢想3-我要安靜的仰望星星

推薦地點: 四草船屋

露營：自備帳棚，提供場地、水電、盥洗。

入場時間－14:00後可入場，隔日12:00前拔營並離場。

台灣雖然不大，但是台灣絕對是一個美麗的島，當民宿開始盛行之後，更多人開始選擇親近大自然。這幾年露營的風潮讓我們更加愛上戶外活動，享受純樸的味道，現在的露營已不是像從前野露那般東西不齊全，沒地方洗澡及肚子餓的感覺﹐現在的露營已可以擁有舒服的環境、美麗的風景、新鮮的空氣，這也是現代人在追求的休閒露營。台灣的露營區其實已經越來普及，而且也很方便，許多露營區不用準備任何東西即可直接出發，不過玩咖小編提醒﹐食物還是要帶的，不然大家都在享受熱騰騰美食的事後，你就只能嗑著餅乾泡麵藍瘦了!

露營場地可以看見壯觀的雲海，非常受到大家的歡迎，還有在特別的花田梯下住在蒙古包的露營也是非常棒的，我們也不一定要往山上跑，在平地也可以享受到不一樣的露營。四草船屋就是一個這樣的地方，其實四草船屋其實就是大家最常聽到的台江國家公園－四草隧道，台江公園大約有5000坪，在安平古堡、安平老街附近，它除了是在平地很方便之外，還可以享受不一樣的露營，結合獨木舟的露營日，又新鮮又好玩，你的帳篷可以搭載湖畔旁，而且還可以玩很多活動喔！像是獨木舟、玩立槳、做工藝品等等。這邊的湖水平靜，玩立槳不用擔心風浪大站不穩，或是不小心摔跤，你絕對可以帥一下！四草舟屋的露營會提供盥洗、場地、水電，帳篷跟其他所需用具就要自備了！不喜歡玩水的也可以出借腳踏車﹐享受徐徐的微風。露營不一定要到山上去，平地露營也可以給你豐富的假期！

夢想4-我要自由騎馬越野奔騰

推薦地點: 淡水綠野馬術文創園區

地址: 新北市淡水區淡海路280巷33弄36號

你有聽過馬術嗎？其實簡單來說是指騎乘、駕馭和訓練馬翻越障礙等相關技能，這也是一項休閒娛樂跟競技性體育運動。現在電影、電視劇從亞州到歐美，從古代到現今，你都可以在電視中看見，馬跟人類是非常親密的，牠也是我們的交通工具。在歐洲除了是貴族的象徵外，也是一種藝術，騎乘者跟馬之間要有非常密切的結合及溝通。另外一個特別小知識﹐馬術可是奧運會項目中，唯一一項個人賽事可以混合性別的項目。但是馬的性別有沒有分我就沒辦法告訴你了！那我們先來介紹一下基本的不伐、小跑(馬兒原地跑)、慢步跑(馬兒小跑時提起前蹄)、人立(馬兒提高前腿，與地面成45度)、騰躍(馬兒用後腿騰躍，前腿不接觸地面)、原地騰躍(馬兒在凌空騰躍時，在最高點踢出後腿，前腿收在胸下)，有了這些小知識，大概可以知道要駕馭牠們是真的需要耐心跟愛心的。

台灣有不少馬術俱樂部，裡面的環境都是很不錯的，其中綠野馬術文創園區，它的地點是我們常常在假日出遊，或是觀光客都必去的地方，就在淡水漁人馬頭附近，它緊鄰著淡水河出海口的位置，下次要去淡水玩的時候可以換個行程玩玩看。現在的綠野馬術文創園區內進口馬匹數已達500匹，所以應該是不怕你去騎，只怕你不騎！綠野馬術文創園區包含了許多不同的玩法，你可以來看馬﹐或者在沙灘牽著馬散步，如果有喜愛馬又剛好要準備結婚的話，你也可以邀請馬跟你一起入鏡﹐不過最重要的還是可以到這裡來學習馬術。綠野馬術文創園區創立了馬術圈最獨特的騎士班教學系統，學習到馬術文化的精髓，馬術運動包含了「牽、刷、備、卸、洗」，也要和馬相處溝通，這一切都是可以在綠野馬術文創園區學習到的喔！這星期就快點出發吧，騎士精神不可等阿！

夢想5-我要爬高成為冒險家

推薦地點: STONE Bouldering Gym

地址: 新北市新莊區三和路58-12號

營業時間: 平日 19:00-23:00，週六 11:00-21:00，週日11:00-19:00

費用: $200/單次，週末$250/單次 。組岩鞋 $50

小時候最喜歡玩的遊戲就是下樓梯了，總是希望有一天能夠成功到達一樓，結果事情不是我們想的這麼簡單啊！這是一個沒有極限的樓梯，過了一陣又出了上樓梯的遊戲，結果一樣的道理，終究無法到天堂！不過靠自己的雙手雙腳攀爬就不一樣了，攀岩這活動可以成全我們小時候的願望。

攀岩其實是從登山衍生出的一項運動，直到70年之後，攀岩在法國才真正變成一項獨立運動。攀岩也分成了幾種，戶外攀登(在戶外的天然岩壁上攀登)、室內攀登(在室內人工岩場攀登)、抱石(在不利用繩索，在一定的高度下進行路線的攀登)、冰雪攀(在冰雪地和結冰的瀑布或是冰牆上，使用冰攀工具攀登)、繩隊攀登(路線過長，需要多繩距的攀登，常為大岩壁攀登或是冰岩攀登)等。

大台北地區有許多登山步道，有些則是含有攀岩、拉繩的路段。像是五寮尖登山步道、皇帝殿、筆架山、猴山岳….等等，這些都是需要具備冒險的勇氣。而攀岩也是具危險性，可千萬不要在雨天攀登。另外攀岩也不是靠著蠻力跟體力支撐，它是需要全身的平衡，而攀岩中的掛腳(是使用大腿後面的肌群來引導身體重量)也是很重要技巧，我們的下半身是負責支撐全身重量的地方，攀岩時也是一樣，腳用得好就能爬得更省力、有效率。

想挑戰戶外攀岩前，我們可以先到室內攀岩場來玩，這次推薦了攀岩的抱石場地，為什麼會推薦抱石呢？因為抱石運動是非常適合無經驗者的城市輕運動，而且裝備需求簡單，只需岩鞋、鎂粉和膠帶就可以開始了。STONE Bouldering Gym是目前台灣最大規模的頂級抱石館，裡面是一座四到六米高的空間，不用繩索的自由攀岩模式，裡面有數百條抱石路線外，有厚實的軟墊保護和教練指導，在這邊可以無憂無慮的安全地攀登，挑戰攀岩的充實感。基本上這裡已經幫大家安排好路線了，只要按著同顏色同數字的牌子往上爬就對了！這裡除了抱石外，2樓處還有設置更衣間，還有洗腳區可以讓大家舒緩一下。現在的環境很棒，已經不限於專業的人員才能夠去使用這些專業的器材，例如很多的運動雖其具有高危險性，但現在的生活使它能在另一空間模擬，所以能讓所有人在安全的前提下冒險與訓練！

夢想6-我要在星空上漂浮

推薦地點: 星空草原

地址: 新北市新莊區三和路58-12號

收費方式: 成人$100、優待$50(六歲以上兒童、65以上民眾持有身心障礙證明者)

停車費: 機車$20、汽車$50

我們都知道人類的極限是無限，在世界紀錄中千奇百怪的項目，總是讓我們驚艷！但是，我們也不是世界上最完美生物阿！像是我們沒有翅膀，才會一直尋找飛行的方法，大家熟悉的熱氣球就是在770多年前的時候，蒙古人在戰役中使用龍形天燈傳遞信號而生的。雖然人沒辦法上去，但成功的找到飛行的一種方法，經過多次的改良，我們已經可以飛上外太空。但平常我們能做的飛機，包在裡面除了視野變大外，感受不到風的感覺，而一般人也很少會去嘗試空中跳傘，所以今天介紹一個模擬高空跳傘，降落傘打開前的自由落體漂浮感，又稱indoor skydiving，而且它不用藉助飛行器具使用，而是藉由垂直產生的氣流在空氣中飄浮飛行。它的飛行模式帶給人的感覺，十分近似真正的空中跳傘，幾乎到達了95%。想要變成像小鳥一樣在空中左轉、右轉、後空翻花式的自由自在地飛翔，可以規劃一天的行程來星空草原玩。

星空草原是由廢棄物所建造而成的美麗藝術地景，是以梵谷畫作星夜為藍圖。白天或是晚上都有不一樣的美景，今年2017年推出新的作品，採用回收光碟片來創作，園區路上也有膠囊屋，和新的建築來介紹星象的，當然也可以悠閒地坐在這邊喝咖啡聊天、吃東西放鬆心情，大家可以安排一天到星空草原走走，絕對讓你找到另一個美麗境界 !

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)