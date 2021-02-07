NBA大轉彎決定要辦明星賽，去年東區人氣王「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)也很不高興，他表示自己與詹姆斯(LeBron James)的看法相同，並且會追隨詹姆斯。「我們都會跟著狗王走。」聯盟堅持要辦明星賽，眾球星缺乏鬥志，如果大家都用敷衍的心態去打，到時候比賽可能會很難看。

阿提托康波說：「我不在乎明星賽，對此我毫無情緒和能量。我只想看看家人，我想去西班牙看我弟弟。如果聯盟命令我們比賽，我會照做，但我的心裡是萬分不情願的。」

詹姆斯說：「我根本不明白為何要舉辦明星賽。就算我的身體在那裡，但是心不會在那裡。」詹姆斯非常重視觀眾，他去年也曾說沒觀眾就不想復賽了，最後還是乖乖回來比賽，甚至拿了總冠軍。他不至於帶頭抵制明星賽。

金塊總教練麥克馬龍(Mike Malone)認為，明星賽周就讓大家喘口氣不是更好嗎，「我個人寧願留在家裡陪老婆孩子，現在的賽程非常緊湊，沒時間顧及家庭。」

轉隊到東區不久的哈登(James Harden)抱持相同看法，「大家都想著如何壓制疫情，我們卻還在舉辦活動。這一切的重擔都落在球員身上，賽程如此緊湊，我覺得那一周可以讓我們休息一下。」

一向話不多的里歐納德(Kawhi Leonard)也開腔：「我明白聯盟是為了賺錢，他們向來把錢看得比健康重要，所以我們現在正冒著疫情比賽，對此我不意外。」

(中時新聞網)