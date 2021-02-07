今凌晨1點36分的6.1地震警報狂響14次害不少人半夜驚醒失眠，地震規模雖大，所幸深度達112公里才沒釀成重大災情，而這次的地震時間與2016年台南大地震、2018年花蓮地震相差不到24小時，恐怖巧合讓網友毛骨悚然，睡不著覺。
2016台南大地震發生在2月6日凌晨3點57分，震央位於高雄美濃、規模6.6，最大震度在台南新化高達7級，導致維冠金龍大樓倒塌，當天正巧是小年夜，讓那一年過年非常難熬，歷經12天搶救最後仍不幸有115人罹難、96人受傷，維冠大樓也成了台灣史上罹難人數最多的倒塌建築物。
2018年2月6日晚上11時50分發生的花蓮6.0強震，花蓮最大震度7級，震垮了統帥大飯店與雲門翠堤大樓等花蓮建築，總計造成17人死亡、291人受傷，統帥大飯店在地震來襲後不到30秒，整棟大樓轟地一聲往下塌，1、2樓直接埋入地下室，讓立足花蓮41年的老地標走入歷史，雲門翠堤大樓也在地震發生後8秒瞬間倒塌。
對此，有網友在PTT發文，表示被1點半的地震驚醒後，想起了2月6日兩個大地震的回憶，嚇到不敢睡，「乾，又是過年前地震」、「六級不算小，但是警報反覆響，我一直以為是921等級」、「這警報根本世界末日等級」、「我心有餘悸睡不著了」。
(中時新聞網)
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