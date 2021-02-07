今凌晨1點36分的6.1地震警報狂響14次害不少人半夜驚醒失眠，地震規模雖大，所幸深度達112公里才沒釀成重大災情，而這次的地震時間與2016年台南大地震、2018年花蓮地震相差不到24小時，恐怖巧合讓網友毛骨悚然，睡不著覺。

統帥飯店在0206花蓮強震倒塌，倒塌原因是建築師低估抗震力，造成鋼筋配筋量不足。（資料照 許家寧攝）

2016台南大地震造成維冠大樓倒塌，115人罹難。(資料照 王錦河攝）

2016台南大地震發生在2月6日凌晨3點57分，震央位於高雄美濃、規模6.6，最大震度在台南新化高達7級，導致維冠金龍大樓倒塌，當天正巧是小年夜，讓那一年過年非常難熬，歷經12天搶救最後仍不幸有115人罹難、96人受傷，維冠大樓也成了台灣史上罹難人數最多的倒塌建築物。

永康維冠金龍大樓在小年夜凌晨倒塌，釀115死的重大傷亡。（資料照片）

2018年2月6日晚上11時50分發生的花蓮6.0強震，花蓮最大震度7級，震垮了統帥大飯店與雲門翠堤大樓等花蓮建築，總計造成17人死亡、291人受傷，統帥大飯店在地震來襲後不到30秒，整棟大樓轟地一聲往下塌，1、2樓直接埋入地下室，讓立足花蓮41年的老地標走入歷史，雲門翠堤大樓也在地震發生後8秒瞬間倒塌。

0206花蓮地震災情。（圖／本報照片）

雲門翠堤因為偷工減料，在0206花蓮強震中應聲倒塌，釀成14人死。（資料照片／王志偉攝）

對此，有網友在PTT發文，表示被1點半的地震驚醒後，想起了2月6日兩個大地震的回憶，嚇到不敢睡，「乾，又是過年前地震」、「六級不算小，但是警報反覆響，我一直以為是921等級」、「這警報根本世界末日等級」、「我心有餘悸睡不著了」。

雲門翠堤大樓在0206花蓮地震中傾斜倒塌。(資料照 郭吉銓攝)

(中時新聞網)