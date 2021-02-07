翁立友喊冤稱受害者 避雞排妹當面對質

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

「雞排妹」鄭家純指控台語歌王翁立友在尾牙活動聯手公司老闆性騷擾，戰火延燒到整個演藝圈，翁立友在事發後第6天（5日）首度出面開聲明會，聲淚俱下的表明自己是受害者，透露母親為此事擔心到每天哭泣、想輕生但又沒權利等，最後向雞排妹喊話請主動提告，隻字不提尾牙當天的情形，也不願與人在現場的雞排妹當面對質，令部分網友深感不解，網路風向有些轉彎。時常評論時事的486先生對此發表看法，直言翁立友的記者會「真的不開比開好」。

486先生5日在臉書針對翁雞性騷風暴PO文，開頭就直批「記者會要落淚真的是技術活！嗡嗡的記者會真的不開比開好」他提到雞排妹前一天就說要參加記者會，但翁立友所屬豪記唱片不允許，質疑「拒絕她來大家就覺得是否心虛？」

當天記者會，雞排妹準時抵達現場坐定位，拿起手機直播不發一語，翁立友方見狀不願開記者會要改成直播，派出懷有9月身孕的經紀人向雞排妹苦勸離開：「我們也是員工領人家薪水，請妳幫忙一下，不要再為難我。」雙方僵持了近40分鐘，雞排妹前腳剛離開，翁立友方立刻召開記者會，486先生直言：「有種終於把她騙離開的感覺，老實說，這樣的作法讓大家應該更覺得不夠光明正大老實。」

雞排妹突然現身翁立友記者會，雙方一度僵持不下。(吳松翰攝)

486先生說，翁立友的記者會只有8個字：「孕婦、媽媽、輕生、夢想」認為「如果沒有摸她屁股就明說我沒摸屁股不就得了，怎麼需要聲明稿寫了一堆，記者會繞了一圈….這下褲子裡裝黃泥巴，不是屎也是屎了。」

文章一曝光，吸引不少網友共同討論，「真的看不懂，長到這個歲數了，你認為被人誣賴，卻不敢出來面對，比大聲也沒辦法」、「做賊心虛啊～～根本不敢當面對質」、「愈開愈模糊，應該直接說淸楚細節的，否則這個記者會有何意義？」、「心虛的人才不敢正面對決，還請孕婦出面，結果反而弄巧成拙，記者會一整個就是鬧劇」但也有人批雞排妹「不請自來感覺不太有風度」。

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