近來雞排妹性騷事件持續在演藝圈發酵，現陸網瘋傳大陸演員許魏洲在古裝劇《風起霓裳》中，疑似對古力娜扎「偷伸鹹豬手」，引起熱議，對此，雙方都發出嚴正聲明，戲劇製作方也出面澄清。

有「新疆維納斯」美稱的古力娜扎，近來在《風起霓裳》中女扮男裝，劇情設定許魏洲一開始是不知情的，是在兩人騎馬逃跑過程中，拉了古力娜扎一把後，才發現她是女兒身。

許魏州遭指疑似對古力娜扎「偷伸鹹豬手」，(圖／翻攝自微博)

古力娜扎和許魏州州出面回應。(圖／翻攝自微博)

不過這個片段被有心人士以動圖方式，散布許魏洲對古力娜扎「伸鹹豬手」，在網路引起熱議，對此，古力娜扎也親自回應，「心裡是髒的，看什麼都是髒的」，之後更感謝大家的關心，「在這段劇情設置中，我被保護得很好。」

她也說到當時導演和服裝老師都反覆確認過，拍攝也很順利，「後續剪輯中發現個別不宜鏡頭，在播出前也都及時進行了修正處理。一些yxh（營銷號）沒必要拿著一個已刪除片段的截圖進行擴散、帶節奏，用一段截圖就去編造莫須有的故事，惡意揣測他人，製造不良影響。」

《風起霓裳》製作方發聲明解釋。(圖／翻攝自微博)

而許魏州也委託律師發聲明：「莫以謠言定人品，勿以片段編故事。尊重是交流的前提，對於使用惡意截圖和發表不實言論的行為，法律絕不姑息。請廣大網友文明發言，共同維護健康和諧的網絡環境，切勿觸碰法律底線。」

《風起霓裳》製作方也出面解釋，「在拍攝過程中，導演和劇組始終尊重演員的個人意願，溝通好細節問題後，提前為演員做了嚴密詳細的防護措施，才進行拍攝」，並要發布不實言論的網友刪除不實內容和停止侵權行為。

(中時新聞網)