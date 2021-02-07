又是詐騙集團技倆 被警霸氣拆穿保住老翁60萬

台中市青海路上某家銀行內，1名7旬老翁驚慌地向銀行行員表示，欲提領60萬元，行員見老翁神情緊張，電話一直講個不停，深怕老翁遭詐騙，趕緊通報警方到場；正巧遇到詐騙集團撥打老翁手機，員警隨即霸氣接起電話，現場拆穿其行騙技倆，成功阻詐60萬元。

警方指出，中市警第六分局何安派出所警員彭國凱、劉益志，日前獲報青海路上某銀行1名曾姓老翁欲提領鉅款，疑似遭詐騙，員警到場關懷時，曾姓老翁表示其接獲自稱是檢警單位的電話，告知其因涉嫌詐欺案件，有30幾人受害，要求老翁配合調查，繳交保證金，才能免除牢獄之災。

警方表示，員警聽聞向老翁說明該案為典型「假檢警真詐財」犯案手法，檢警不會透過電話要求民眾匯款或轉帳；正巧詐騙集團也撥電話來，員警立即接起電話，當場拆穿其詐騙技倆，成功保住老翁60萬元積蓄。

警方呼籲，農曆春節將至，民眾應多加注意防搶、防竊、防詐騙，110年加強重要節日安全維護工作期間，警方將結合協勤民力，透過警民合作，為民守住荷包，讓民眾安心歡喜過新年。

(中時 )