如果有人送你價值60萬的鑽石，你會收嗎？一名女網友透露，自己在酒吧認識了一名醫師，對方一開始要她叫乾爹，之後更大方匯款送鑽石，沒想到匯款後態度大轉變，傳訊立刻去陪他，讓她氣到把禮物退回去。貼文一出，引起網友正反兩極討論。

原PO在《爆料公社》發文，前陣子在酒吧認識了一名剛喪偶的胸腔醫師，對方四處聊天，後來自己也陪對方一起聊，「他說沒有認過妹子當女兒，我就也沒多想，他年紀也不小，叫個一聲乾爹也沒什麼。」2人之後互換Line，沒想到對方常傳一些奇怪的訊息，或打電話來吵。

（圖／翻攝自爆料公社）

原PO透露，某次酒吧相遇，醫師當著全部人面前嚷嚷要送她60萬鑽石；對方甚至在耳邊輕聲地說，「你看叫我一聲爸，就送妳鑽石欸。」當晚原PO將珠寶品牌公司帳號給醫師，「你確定要送？那你明天去匯款啊！」結果醫生真的去匯款了，沒想到之後態度大轉變。

原PO指控，對方開始傳噁心露點圖、3女戰8男淫穢新聞等，甚至要她陪他，一天一萬，最後更傳訊「50萬妳要賺多久才能還，我要妳現在立刻來陪我」。原PO無奈表示，從頭到尾都沒有人強迫他送鑽石，且當知道對方匯款後，自己就有還錢念頭，已經在想如何還錢了。

原PO氣憤地說，「被騷擾想提告了要浪費時間，還不見得能一路告到贏，遇到有錢人噁心的猥褻和騷擾，平民百姓到底拿什麼對抗？我實在不懂這種人到底憑什麼為人師表？作為一個醫師底下帶這麼多學生，我都懷疑某醫藥大學的學生是不是在不良示範中學習。最後我親自把鑽石還給他了，但我不爽的是他欠的道歉，至於要不要尋求法律協助還有提告，就等我的想再清楚一點了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「拿了別人的東西就理虧在先」、「不管是不是受害者，都是貪造成的」、「天下沒有白吃的午餐，禮物不能亂收」、「不該收錢，不該給帳號，就不會有這些事」、「非屬於自己的東西，切勿起貪念」。不過，也有網友支持原PO提告。

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(中時新聞網)