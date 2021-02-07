新北汐止樟樹社區兒少據點的社工青年－黃珮綺，在至善基金會與樟樹國小支持下，組成「Wawa森林」團隊，提出「Wawa空地樂園」空間實驗計畫，結合學校圍牆外空地，以菜籃、竹子及木板等材料搭建戶外玩的樂園，創造友善親子與兒童遊戲的空間，榮獲教育部青年署「109年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」銀獎。

汐止樟樹灣有花東新村原民國宅及阿美族族人自力建造的山光部落，是雙北地區具規模的都市原住民聚落，駐點在地兒少據點的社工黃珮綺，長時間觀察發現當地許多家長工作型態，無暇照顧孩童，家庭缺少社會資本，無法提供孩童多元生涯探索的機會，孩子長時間穿梭在社區巷弄遊玩，衍生交通安全疑慮。

黃珮綺因此邀請據點志工唐詩與傅詩容、返腳咖張文韋與廖珮璇，與還我特色公園行動聯盟（特公盟）王秀娟、文健站工作者黃瑋瑤等在地夥伴組成空地樂園協力團隊，以活化空間為目標，創造讓孩童遊玩及自我探索的空間。

團隊發現樟樹國小旁的轉角空地未被善加利用，經洽談，學校願意借用並提供支持，開啟空地的新生命。空地上有「返腳咖工作室」350個菜籃搭起移動式的行動裝置便利屋，以及由「汐止區部落文化健康站」阿美族耆老與社區家長帶孩子們用竹子與黑網搭起的遮陽處與倉庫，更重要是孩子們在這各種創意遊戲，共同玩出了「Wawa空地樂園」。

計畫行動成功引起各方關注，也讓樟樹國小決定暫停空地改建停車場的規劃，同意讓這塊空地朝向「教育性x公共性」的方向發展。計畫雖然告一段落，但這項有意義的活動仍持續進行，團隊和學校、社區今年寒假期間舉辦「樟樹灣Wawa空間探索營」，邀請樟樹國小學生透過空間探索課程進行校園空間觀察，一同思索未來如何讓空地有更好的利用。

(中時 )