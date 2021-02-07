資深媒體人趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，對此，中國國民黨黃國園黨部委員、台灣村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝表達力挺之意，更直言現在的國民黨根本沒有中心思想，但趙少康不一樣，他有論述，也有能力，在這個非常時期，需要一個梟雄，整個國民黨只差趙少康一個人。

趙少康重返國民黨，他坦言得到高雄前市長韓國瑜支持，誓言對抗慈禧太后和義和團，除了有意參選黨主席，甚至不排除角逐2024年總統大選，成為近期政壇的一大關注焦點。

對此，郭雲輝6日接受港媒《中評網》採訪時表示，現在的國民黨沒有中心思想，如同行屍走肉一般，這種狀況持續下去，誰起來當主席都一樣，如果趙回來國民黨，黨的中心思想和黨魂就能找回來，趙少康和黨內其他同志相比，較沒包袱，不會被國民黨老派綁架。

郭雲輝感嘆，藍營現在被民進黨壓得喘不過氣來，國民黨在立院的表現也沒有戰鬥力，處處表現這麼弱，基層內心早就相當鬱悶，趙少康的回來，真的能鼓舞基層士氣，因為至少趙少康敢挑戰，「趙敢對北京講話，甚至兩岸論述也不會講統」，現在趙少康缺的，就是國民黨營造其參選主席的環境與氛圍，郭稱，「非常時代，需要非常人物，這個時代沒有英雄，需要梟雄」，現在的國民黨，只差趙少康一個人。

(中時新聞網)