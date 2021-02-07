台南市立圖書館新總館農曆春節期間，初二至初四上午09：00至下午17：00不打烊。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

被譽為「全台最美圖書館」之一的台南市立圖書館新總館，自今年1月2日開幕啟用以來，深受民眾喜愛，首月入館人次已突破12萬，其中周末單日高達近萬人次，借閱量亦達17萬7600冊，數量驚人，農曆春節期間，初二至初四上午09：00至下午17：00不打烊。

此外，2月起也開放多項服務，包括24小時取書站開放跨館取書服務，各項空間、設備，以及最受歡迎的五感探索區，亦同步開放14天內線上預約登記借用，讓民眾更加便利使用圖書館資源。

台南市立圖書館表示，新總館受到大家喜愛，然而大量入館人潮已遠超過所能負荷服務能量，為維持服務品質以及因應防疫，自2月起調整周日開放至下午17：30，並自2月9日起管制館內人數上限1300人，避免群聚風險及維護民眾健康。

此外，2月起新總館也開放多項服務，包括24小時取書站開放跨館取書服務，各項空間、設備，以及最受歡迎的五感探索區，亦同步開放14天內線上預約登記借用，讓民眾更加便利使用圖書館資源。

春節開放期間也舉辦多項活動，和民眾一起迎新年。2／2至2／27設有《年貨大街主題書展》；大年初二上午09：00至中午12：00，憑自助借書機單據即可參加《牛年好運來，紅包抽抽樂》活動（限量200份）；初四上午10：00至10：30《絃之樂三重奏：樂手演奏古典名曲、台灣民謠》，讓民眾一邊閱讀，一邊享受音樂沁人心脾；兒童區有新年故事屋，邀您與孩子來聽經典故事：《鬥年獸》、《三隻小豬的真實故事》、《傳說十二生肖》及《大頭生後生》。

(中時 )