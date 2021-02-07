地籍圖重測為全國性政策，目的在於確保民眾土地的圖、地、簿資料相符，避免爭議。台中市政府地政局表示，為減少因住址更新導致地籍圖重測通知書無法送達情形，提醒民眾可至各區戶政事務所申請「N加e」跨機關便民服務，同步更新地政、稅務、監理等機關地址資料，不須分頭臨櫃辦理，歡迎多加利用。

地政局長吳存金說，台中自102年1月23日起，全國首創「N加e」跨機關便民服務，再配合內政部推動的「戶籍資料異動跨機關通報服務」，整合地政機關、稅務機關、監理機關、圖書館、台灣電力公司、自來水公司等單位，民眾如要進行住址變更、出生日期更正、國民身分證統一編號及姓名變更等，只要至台中各區戶政事務所完成相關戶籍登記更新，即可填寫申請表，其他服務機關將併同修改資料，省時省力又不漏通知。

吳存金表示，未申請「N加e」跨機關便民服務的民眾，如有更新地籍地址，請記得至各地政事務所更新地籍地址，以免漏接重測通知。此外，重測各類通知書如經平信通知無法送達而遭退回時，地政機關會再洽戶政機關查得現有戶籍地址資料後，再以雙掛號寄送通知。

地政局強調，如市民接獲重測相關通知書有任何疑義，可聯繫台中各重測區辦公室及地政事務所。市府為解決地籍圖老舊或不堪使用情形，近來積極辦理地籍圖重測作業，呼籲民眾接獲通知時，務必會同重測人員到場指界，以確保相關權益。若有重測業務相關問題，可就近至台中各地政事務所詢問，或至地政局網站「土地重測專區」 https://bit.ly/2YEeLNN 瀏覽相關資訊。

(中時 )