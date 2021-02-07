國家警報狂響 最慘苦主寶可夢阿伯：72支手機吱吱叫

超狂！「寶可夢杯杯」升級24機抓寶

台灣東部外海今天凌晨1時36分發生規模6.1地震，最大震度4級，不過許多人睡夢中並不是被地震搖醒，而是被連續十多次震天價響的國家級警報嚇醒，而且還關不掉，馬上有網友想到，這次最慘受害者應該是擁有60多支手機的土城「寶可夢阿伯」陳三元，還有人笑說「阿伯出事了」、「阿伯還在忙著關掉警報」。

被網友稱為「寶可夢阿伯」的男子陳三元，日前將至少64支手機直接架在腳踏車上，如同一面手機擋風玻璃，畫面壯觀。今天凌晨的國家級警報，許多人反映連續收到多次，還有人收到多達16次，光是一支手機響起來就夠驚嚇了，網友說寶可夢阿伯60多支手機同時響應該會「出事」。

有網友在臉書社團《爆廢公社》轉貼寶可夢阿伯日前秀出60多支手機的照片，再度引起眾人熱議，紛紛留言「72支手機，每支響個5次，伯伯要關360次訊息，好忙好忙」、「正在享受國家級電療」、「還不知道哪支在響」、「阿伯還在忙著按手機關掉警報」、「阿伯～出事了阿伯」。

連ICU醫生陳志金都在臉書貼出寶可夢阿伯的照片寫道：「國家級地震警報連續發，有人連續收到14則，這跟本就是深夜鬧鐘嘛！我第一時間想到，寶可夢阿伯，你還好嗎？深夜64支手機一起響，會不會太嚇人了」，不少網友笑說「應該會〝冰的〞吧！」、「一起響，全社區都醒了吧」、「國家很認真叫我起床」、「當三支手機一起響的時候，我以為戰爭開打了」。

(中時新聞網)