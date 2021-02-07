每到農曆過年總會吃用象徵性食物，長年菜則代表長壽之意，帶些苦味的口感，也有苦盡甘來的涵義，但日前一位網友在臉書上分享的「超巨型長年菜」引起網友暴動，直呼這根本這尺寸，「能一路吃到明年除夕」。

一位網友5日在臉書社團《爆廢1公社》發文，開頭寫下「我的媽媽種菜真的是越種越浮誇，這一顆到底是要吃多久啦？」並詢問網友有沒有看過比它還要大的長年菜。

圖片中可以看到，原PO的母親雙手抱著一顆超巨大的長年菜，散開的菜葉比人還要大，甚至遮住了拿著菜的原PO母親，抱著菜梗的雙臂也全被菜葉遮住，可說是相當震撼且驚人的尺寸。

原PO事後也在更新貼文，她透露這顆長年菜是媽媽在雲林山上親自摘種的，家中每年的蔬菜尺寸都如此驚人，不只長年菜，就連高麗菜、山東白菜、包心菜、椴木香菇以及花椰菜，也都如此碩大。

原PO轉述母親的說法，是因為山上的好山好水以及菜種，加上細心施肥才造就這樣的結果；不少網友好奇菜的口感，原PO則回應，「媽媽種的長年菜不會苦，很好吃又很甜，吃過的人都讚不絕口。」

驚奇的圖片曝光後，迅速吸引逾2萬網友留下表情貼，不少人在留言區回應「這拿去超市賣可以分好幾袋吧」、「吃到200歲沒問題」、「這一定是阿嬤養大的」、「年菜不能養斷，來示範一口吞」、「這過年吃會登出吧」、「吃到明年」、「好了得的種菜功夫」。

(中時新聞網)