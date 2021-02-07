警方追查後發現，為戴男騎腳踏車，將男嬰棄置於自助洗衣店。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣湖口鄉一處自助洗衣店6日清晨傳出棄嬰，一名疑似剛出生的男嬰遭一名男子丟棄在洗衣店中，被發現時包裹於浴巾中，由民眾報案、新竹縣消防局送醫。東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維醫師在其粉絲專頁，盼能找到小孩原生父母，警方也已找到棄嬰者。

此案發生於6日清晨近5點許，有民眾前往湖口鄉1處自助洗衣店，發現桌上竟然有個由浴巾、產褥墊包裹的男嬰在哭，因此報警求救，警方到場後，也通知新竹縣政府消防局協助處理，後送往東元綜合醫院治療。

賴俊維6日晚間在粉專「賴俊維醫師－赤子之心臨床隨筆」粉絲專頁指出，4年多前曾接獲湖口鄉鳳凰村1件棄嬰案，當時女嬰被包裹於行李袋中，6日清晨5點許，又接獲通知，一名男嬰被丟棄於新工派出所附近的自助洗衣店。

賴俊維推測，男嬰應該出生不久，到院時體溫很低，也有脫水現象，「臍帶傷口還很新鮮，可能是自行剪斷」，但有點細菌感染，抽血檢查後也有敗血症跡象，因此除了打點滴外，也施打破傷風疫苗、抗生素治療。

賴俊維指出，經過一天住院後，男嬰狀況穩定、喝奶也很順，由於到院體重約2600克，成熟度很好，推估非早產兒。

警方調查後發現，該男嬰為50多歲的戴姓男子所丟棄，戴男6日已到案說明，並指稱，嬰兒非他所出，而是他 26歲的繼女劉女所生，他也不知生父為誰，但因認為劉女無力撫養，因此騎腳踏車棄嬰，警方也將依遺棄罪嫌送辦。

新竹縣政府社會處在第一時間獲知此案，也偕同送醫，處長李國祿表示，由於男嬰才剛出生，目前有醫療需求還住院治療，並檢查是否有其他疾病，考量到男嬰原生家庭支持功能不佳，恐無力照顧、負擔嬰兒，未來男嬰出院後，預計將先安置，並朝出養方向規畫。

(中時 )