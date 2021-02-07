土耳其為F-16戰機進行結構升級

土耳其因堅持採購俄製S-400防空系統，不惜和美國翻臉，以致拿不到訂購的F-35戰機。而自製戰機要完成還早得很，雖然F-16服役已超過30年，但它們角色如今卻空前重要。

據「戰區」（The War Zone）網與《防務新聞》（Defense News）報導，土耳其為了幫F-16延壽，確保拉長服役時間，已進行結構改良計畫。這些F-16將填補F-35不來，還有自製TF-X仍在研發之間的空白。

負責土耳其軍事採購的國防工業總署（Presidency of Defence Industries，SSB）署長狄米爾（Ismail Demir）最近透過推特（Twitter）證實，1987年入手的30批次（Block 30）土國最資深F-16正進行結構升級。

狄米爾說，每架F-16要進行1,200—1,500處結構更新修改和加強維護。他強調，他們設定的目標，在於將這款土耳其空軍的打擊主力壽命，從8,000小時延長為12,000小時。而這12,000小時延壽計畫的有趣之處在於，它正好反映了美國空軍為F-16延壽，好讓它們一路飛到近2050年的目標。

土耳其擁有繼美國，還有以色列之後，全球第3大的F-16機隊。而這些戰機也一再證明，它們在戰鬥任務中的價值，而任何戰機要加以取代，可能都還有一段距離。也就是基於這些理由，土耳其才不斷讓土耳其航太（Turkish Aerospace）為F-16添壽。

土國先後共接收了270架各式F-16戰機，如今有245架仍在服役，但目前還不清楚，安卡拉究竟要為其中多少架延壽。以往報導說，從2018年起，土耳其會將現有的35架30批次F-16全部升級。而在相關計畫下，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）會提供升級套件，由土耳其航太完成改裝，並趁這些戰機歸隊前，為它們進行測試。

然而，最近消息傳出，土耳其的升級計畫已擴及超過160架30/40/50批次F-16戰機。但所謂「超過160架」，可能和另一項現代化專案有關，據說有163架40/50批次F-16要進行升級。土耳其國防分析師庫爾克（Caglar Kurc）說，相關的升級專案顯示，土耳其在完成自製戰機前，仍打算把F-16當作空戰主力。他並指出，除了F-16外，土耳其可能動用武裝或非武裝無人機提供支援，而在反恐任務上，尤其是如此。

由於技術不足和技術轉移問題，土國自製TF-X（土耳其文縮寫MMU）近年來發展慢如牛步。而在敲定設計前，工程師必須先選定引擎。儘管土耳其航太一直在和英國知名發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）商議，希望能獲得引擎製造技術，進而合作生產，但尚未敲定最後協議。

(中時新聞網)