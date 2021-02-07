雞排妹（鄭家純）指控在主持尾牙時遭廠商老闆和翁立友性騷擾，隨著雞排妹、翁立友出面發聲，許多藝人、名人、網友都對此事件發表看法，「補教女王」陳子璇也在昨（6日）發文呼籲翁立友「身為男人，應該第一時間出來道歉」，陳子璇表示：「道歉不一定是承認自己做錯，而是對於發生這樣的事情願意承擔、負責，將來你可能還會感謝雞排妹」。

陳子璇昨（6日）深夜在臉書發表：「男人的道歉」長文，陳子璇表示，女人有時候很簡單，男人在吵架時先道歉，女人的內心就已經原諒對方了「男人如果大器一點，不用跟女人去計較一些小事，因為女人的心比較細膩，常常會往更細節的地方去糾結」，如果雙方一來一往，很有可能造成彼此的裂痕更深。

陳子璇發文談雞排妹指控翁立友性騷擾事件。（圖／取材自陳子璇臉書）

陳子璇接著談到雞排妹指控翁立友性騷擾事件「個人覺得翁立友身為男人，應該第一時間出來道歉」，陳子璇強調，道歉不一定是做錯事、而是大器地禮讓對方「因為對方已經產生不舒服的感覺，就算是無心之過，也可以向對方道歉」。

談到翁立友，陳子璇進一步指出：「不要老想著自己又沒有做錯，為什麼要道歉？有可能自己覺得沒有做錯，但是因為已經讓對方不舒服了，就應該說聲對不起，我想這件事情很快可以平靜」，陳子璇呼籲翁立友：「道歉不一定是承認自己做錯，而是對於發生這樣的事情，願意承擔、願意負責，如果你夠強、夠有guts，就能谷底翻身，將來你可能還會感謝雞排妹，製造了這個機會，讓你變得更不一樣」。

《男人的道歉》 #子璇堅持每日寫作打卡第75天 女人有時候很簡單 吵架的時候 男人只要先道歉 女人的內心就已經原諒對方了 只是有時候在氣頭上 表面上難免總是劈哩趴啦狂罵 但是內心已經氣消了一半了 男人如果大器一點 不用跟女人去計較一些小... 由陳子璇發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)