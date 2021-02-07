春節期間關子嶺下山疏運路線圖。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

春節期間前往關子嶺疏運路線圖。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

為因應春節期間台南各風景區可能湧入之車潮，台南市警察局全力宣導交通疏導方式，春節期間白河關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側全線禁止臨時路邊停車；山上花園水道博物館附近178甲線與南184線路口沿線200公尺禁止臨時停車，希望遊客依警方指揮引導，快樂平安暢遊台南。

白河警分局表示，為維護春節景區交通順暢，由分局長陳明宏等人多分赴電台宣導關子嶺交通疏導動線等重點，並將於春節期間強力播送，可讓遊客駕車時隨時知道並掌握最佳關子嶺春遊路線，以免塞車而破壞年節快樂心情。

2月12日農曆初一開始，往關子嶺上山之172線路段，將於仙草埔路段各路口實施燈控疏導，以長時綠燈引導遊客由172線分轉大仙寺、碧雲寺或直行往關仔嶺溫泉區。中午時段逢車流增加時，將視車流開放南98線白河水庫段之替代道路分流疏導。下山車輛也將適度引導走替代道路南96-1線杭內產業道路通往國道3號高速公路白河交流道。

此外關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側全線擺設交通錐，禁止臨時路邊停車妨害交通。

2月14、15等2日（農曆初三及初四）下午1時至6時，在國道3號白河交流道北上東側及西側匝道有實施「高乘載管制」，屆時請配合現場員警交通管制疏導。

開幕1年多的山上區花園水道博物館，因疫情下遊客轉向戶外踏青活動，參觀人數大增，1月累計參觀人次已達4萬9500人次，新化警分局評估目前現有周邊停車場容量，為避免春節期間道路壅塞並兼顧旅遊品質，景點周邊道路將進行管制措施。

178甲線與南184線路口周邊路段沿線200公尺禁止臨時停車。水道博物館區至178甲線100公尺處路旁沿線，為行人徒步區，禁止汽、機車停放。

為方便騎機車出遊遊客，花園水道博物有規畫機車停車場，對面南184線路旁亦規畫為機車停放區，規畫人、車分流，禁止汽車停放。

因部分遊客將車輛停放於178甲線道路側車道或周邊農路，因而違規穿越178甲線中央分向限制線，非常危險，已請山上區花園水道博物將在178甲線與南184線路口路段沿線100公尺設置「禁止臨時停車」告示牌並擺放交通錐，警方也將加強取締。

新化警分局長余鴻恩說，山上區花園水道博物現有停車容量不足，已請山上區花園水道博物規畫尋找其他停車場地，分局也全力投入警力指揮，每半小時監控周邊停車容量，如停車位已滿，會即時請警察廣播電台轉知用路人知悉，呼籲遊客來參觀之前，注意收聽警廣訊息，避免敗興而歸。

(中時 )