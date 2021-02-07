眼見轉任電視球評的前NBA球星「俠客」歐尼爾，最近輪流跟「大鬍子」哈登、「蜘蛛人」米契爾隔空嗆聲，讓還在養傷的拓荒者後衛麥科倫決定不再沉默，公開跳出來怒批，「現在什麼樣的仇恨者都有，他們明知那些道理卻都做不到。」

「我永遠無法理解那些前NBA球員，會鼓勵現在的球員少拿一點錢，現在我們多拿錢，似乎會讓他們感到不開心，」麥科倫發推表示，「假如有人辭職不幹了，他們就跟其他工作者一樣有權表達不滿，更多的球星力量代表更多話語權。」

就算麥科倫並未指名道姓，但明眼人都可以看出他在批評歐尼爾、巴克利等轉任球評的退役球星，尤其是歐尼爾最近輪流跟哈登、米契爾槓上，早已引發「小皇帝」詹姆斯、杜蘭特等球星不滿，向來很喜歡對外發聲的麥科倫當然也不例外。

不過比起跟歐尼爾、巴克利等退役球星槓上，麥科倫目前更要擔心的，還是自己左腳骨裂的復原情況，原本他在本季表現相當出色，不僅場均26.7分、5.0助攻與3.9籃板，投籃命中率更高達4成73，拓荒者當前還在苦等他的傷癒歸隊。

(中時 )