國師唐綺陽於官方頻道分享2/8~2/14星座運勢，本周因六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量容易凸顯人際關係的碰撞，可能因價值觀與生活習性的不同而產生溝通上的問題。接下來也因土天四分帶來驟變的能量而影響生涯的規劃，必須運用智慧才能做出良好的溝通。建議先放下堅持、聆聽對方的聲音，尤其是公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。
重要星象：六星連珠水瓶、即將土天四分。
六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量，凸顯人際關係的碰撞，易因價值觀與生活習性的不同，產生溝通上的問題，藉此來深入檢討問題所在。即將土天四分，帶來驟變的能量，影響生涯的規劃，運用智慧做出良好的溝通，先放下堅持、聆聽對方的聲音，公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。
【工作注意：巨蟹、天蠍、魔羯、雙魚】
巨蟹：溝通表達時，婉轉一點別太直接
天蠍：任務一個接一個，感到繁忙辛苦
魔羯：學會把事情分擔出去，避免過勞
雙魚：工作易分心，或邏輯讓人搞不懂
【桃花注意：白羊、雙子、天秤、射手】
白羊：事情不如預期，容易對親近的人生氣
雙子：對彼此多一點體諒很重要
天秤：出現轉折點，當心誤踩地雷
射手：桃花機會多，就看自己是否接受
【財運注意：金牛、處女】
金牛：財運旺，有日進斗金的趨勢
處女：直覺判斷強，可以再大膽些
【健康注意：獅子、水瓶】
獅子：有點累過頭，需要大量休息
水瓶：事情多煩心，出去走走有益健康
(中時新聞網)
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