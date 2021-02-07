20多歲王姓酒店經紀，去年10月凌晨見年紀足可當他媽的40多歲美魔女，穿細肩帶的運動上衣晨跑返家，即「凍未條」尾隨進屋指侵得逞，因對方苦苦哀求，王男打手槍噴精在她頭髮才離去，台北地院依強制性交罪判王男7年4月徒刑。可上訴。

檢警調查，去年10月8日凌晨4時40分，王男見被害人晨跑運動返家，即尾隨她返家進屋，將她壓制於臥室地板，以手指性侵得逞。王男欲再行性侵時，因被害人一再掙扎並懇求王停止，王即自慰射精於她左邊頭髮後離去。事後，被害人傳訊告知友人並報警。警方調閱監視器畫面，鎖定王男涉案，1天後拘提他到案。

檢方調查時，王坦認一時衝動犯案，檢方考量他認罪，諭令15萬元交保，但王因籌不出保金，王並向與他同住的友人借錢，但王的友人也阮囊羞澀，僅給他一瓶水，說聲「加油」後就離去，檢方因王覓保無著，改向法院聲請羈押獲准。

(中時 )