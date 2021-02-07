【現場直播】馬英九和賴士葆至木柵市場拜早年｜2021.02.07

高雄市議員黃捷罷免案，昨(6)日開票結果未能通過，黃捷安全過關；對此，許多藍營民眾感到心情相當低落，針對這場罷免案，前總統馬英九受訪時表示，儘管這次的罷免案沒有通過，但國民黨的得票數仍不少，在鳳山這個綠大於藍的選區中，可以說是「雖敗猶榮」。

黃捷罷免案6日投票，高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，共有12萬1110人投票，投票率41.54％，直逼罷韓的42.14％。據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91％，不同意罷免票6萬5258票、占54.09％，無效票458票，最後結果罷免案未通過。

今日馬英九與立委賴士葆在木柵市場向民眾拜早年時受訪表示，這次罷捷投票民進黨積極介入，蔡總統兩度公開呼籲支持黃捷，整場罷免變成了藍綠對決，最後整場選戰因為鳳山區整體偏綠，所以國民黨敗下陣來，但能夠打到55:45的局面，對於藍營來說可以說是雖敗猶榮。

這時又有媒體追問，罷免萊委是合理的嗎？馬英九表示，這當然是政策性，不是針對個人。至於罷捷失敗是否會影響反萊豬氣勢？馬英九認為，應該不會，因為反萊豬連署已經有50萬人，又跟升斗小民的生活息息相關，所以容易獲得支持。

對於趙少康稱不要再推罷免，否則冤冤相報？馬英九則表示，他覺得要看議題，不能一概而論。而有人揚言要罷免藍營立委，黨主席江啟臣遭點名，馬英九直言，這就是報復性罷免。

(中時新聞網)