平劇世家出身、成年後卻選擇當影星的女星胡錦，身段優雅婀娜，尤以一雙嬌俏媚眼聞名，當年出演名導李翰祥作品而進了電影圈，簽約邵氏兄弟十多年，拍了上百部電影，是當年的性感女星代表，她在20年前發現罹患乳癌後，靠著積極對抗病魔抗癌成功，沒想到她近日透露癌症復發，一度被醫師告知，只剩3年可活。

胡錦外型相當美艷，當時那個年代，光是看她那雙小狐狸般的媚眼，就足以勾起人們的遐想，堪稱那個年代的「宅男女神」，而胡錦當年也被李翰祥導演及邵氏電影相中拍攝風月片，果真展現千嬌百媚的豔婦姿態，雖露點是由替身上場，但因她演技生動，因此讓她被誤會，之後胡錦跟當家主播顧安生交往、結婚，夫妻倆還因形象差太多而飽受壓力，但兩人卻幸福相守至今，她罹患乳癌時毫不氣餒，都多虧了老公陪伴。

媚眼女星胡錦當年被相中，在邵氏拍了上百部電影。(中時資料照片)

據《聯合新聞網》報導，胡錦20多年前得了乳癌，她低調從美國返回台灣接受手術，化療後順利克服病魔，不料3年後另一邊復發，但胡錦沒有氣餒，而是冷靜問醫師自己還剩幾年可活？醫生回答3年左右，這讓胡錦轉了念，開始思索生命中有無缺憾，結果她決定重返校園。

胡錦之所以將重回校園當成人生最後的心願，是因當年雖然考上文化大學，但同時也開始了演藝之路，最終沒能把大學念畢業，就到香港加入邵氏拍戲了，她一直覺得很遺憾，因此癌症復發後，胡錦決定放手一搏，考上政大EMBA，並只用2年就畢業，拚命精神讓人佩服，而她如此勇於面對的態度，也對身體起了好的效用，醫生也對她的身體狀況感到樂觀，認為她應有更長的存活時間，胡錦也樂觀過日，除了陪伴老公外，也會去打高爾夫、羽毛球等，仍維持良好體態。

(中時新聞網)