台中市南屯區三民西路和文心南路交叉路口，7日上午發生一輛自小客車，疑因轉彎時，一時失控撞斷路燈，車子因擠壓變形。(台中市消防局提供)

24歲的陳姓男子今天上午8時許，駕駛自小客車載3男1女，疑因轉彎時一時失控自撞，不僅撞斷路燈，車體凹陷遭嚴重擠壓呈現「ㄑ」字型，車內5人中，4人受困、1人飛出車外；消防局獲報派遣消防車2輛，救護車5輛，人員共19人前往救護，陳男頭部受傷，4名乘客均全身多處受傷，幸無生命危險，均送中山醫院大慶院區就醫。

警方調查，陳姓男子今天上午8時20分駕駛自小客車，車上載乘客21歲的黃男、陳女、吳男及22歲的郭男等4人；沿台中市文心南路內側車道往南區方向行駛，行至事故地點，疑因失控自撞人行道路樹及撞斷路燈，現場一片狼藉。

台中市消防局獲報後，出動南屯、烏日、勤工、中區分隊，動員消防車2輛，救護車5輛，人員共19人前往救災；當消防人員趕抵時，只見路燈基座被撞到自地面拔起，並卡在駕駛座車門，車內球鞋等物品散落，車體幾近全毀，現場令人怵目驚心。

警方表示，車上5人受傷，駕駛陳男頭部受傷，餘4名乘客均全身多處受傷，幸無生命危險，均送中山醫院大慶院區就醫；陳男經委託醫院抽血檢測，檢測值為0，未飲酒；全案正由警方調查肇事原因及處理中。

(中時新聞網)