史賓克斯「沒有門牙的笑容」成為當年留下的經典鏡頭。（美聯社資料照）

名人堂拳手里昂史賓克斯(Leon Spinks Jr.)於美國時間2月5日因攝護腺癌去世，享壽67歲，臨終時有妻子布蘭達與幾位親友在旁陪伴。史賓克斯是1976年蒙特婁奧運金牌，不過他真正成名是在1978年爆冷打敗穆罕默德阿里(Muhammed Ali)，贏得直系的「無庸置疑冠軍腰帶」。

1978年2月，史賓克斯獲得挑戰拳王阿里的機會，當時阿里差不多要退休了，兩人戰滿15回合，史賓克斯以有分歧的判定獲勝。這僅僅是史賓克斯職業生涯的第8場比賽，他於是成為史上最快拿到重量級冠軍的拳王，被視為「年度最大冷門」。

當時阿里非常輕敵，沒有維持體格，賽前練習也隨便打一打，導致15回合無法搶佔上風，被史賓克斯奪走WBA、WBC冠軍。然而史賓克斯拒絕與WBC頭號挑戰者諾頓(Ken Norton)對打，遭剝奪WBC腰帶，「無庸置疑冠軍」統治期僅維持短短1個月，防衛次數掛零。

同年9月，史賓克斯拿出另一條WBA腰帶與阿里重賽，這場比賽湧進7萬人觀戰，刷新拳壇票房紀錄。這次稍微認真的阿里以一致判定打敗史賓克斯，重奪WBA冠軍。隔年阿里宣布退休。

當年《運動畫刊》以史賓克斯「沒有門牙的笑容(他失去了4顆門齒)」作為封面讓他名噪一時，但此後生涯並不順遂，還轉回輕重量級發展，累積26勝17敗。最後一次重量級爭冠機會是挑戰拳王荷姆斯(Larry Holmes)，但被打得很慘。2017年，史賓克斯入選拳擊名人堂。

(中時新聞網)