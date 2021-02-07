部立桃園醫院清零計畫，指揮中心昨(6)日表示，有1人血清中檢出微弱訊號，需要再釐清，今(7)日起實施第2階段採檢，完整結果要等年後才會出爐。中央流行疫情指揮中心今日14時將召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情與防疫相關情況，此外，桃園市市長鄭文燦也將首度出席疫情記者會，說明桃園防疫作為及成效。

桃醫3日起展開清零計畫，預計在3天內採檢2136名員工及外包人員，並針對其中706人加驗血清抗體。前進指揮所指揮官王必勝日前表示，需要加驗抗體檢測的706人，都是先前處於風險高的樓層，例如6樓、7樓、10樓等單位的人，加上全院會流動的人。

桃醫第2階段今起採檢1759人，醫療應變組副組長羅一鈞表示，採檢完畢將送到昆陽實驗室，並請同仁加班檢驗，等檢驗結果進入尾聲，會再對外報告。

陳時中說，目前環境採檢醫療大樓585個檢體都是陰性，綜合大樓182處都是陰性。本案目前共有4350人進行居家隔離，其中醫院6人（3集中、3居家，536解隔離）、社區844人、回溯3500人（3045人陰性）。

(中時新聞網)