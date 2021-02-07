高雄市議員黃捷罷免案6日結果出爐，宣告失敗收場，而基進黨立委陳柏惟將成下一個罷免目標。對此，民進黨台中立委指出，罷免關鍵在於顏家是否動員，而該選區未明顯偏向綠營，加上城鄉差距，也為罷免案添不確定性。

罷捷案6日結果出爐，據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91%；不同意罷免票6萬5258票、占54.09%，無效票458票，罷免案未通過。

罷萊委士氣是否受到影響，發起行動的台北市議員羅智強昨日表示，需要靜思、沉澱再決定下一步，也喊話罷捷團體「辛苦了」，並批「整個萊豬黨挺自稱沒有挺萊豬的黃捷，然後自嗨的説這是萊豬黨的勝利」。

據《三立新聞網》報導，台中立委黃國書表示，陳柏惟罷免案的關鍵在於顏家是否全力投入，因如果動員後仍失敗，等同助長陳柏惟的氣勢。台中立委何欣純則說，該選區的選民結構未明顯偏綠，且有明顯的城鄉差距，這2大因素為罷免案增添不確定性，未來若罷免案成立，需謹慎以對。

昨陳柏惟受訪時指出，對於有貪汙、犯罪、詐欺的人不罷免，而去罷免3個會期都拿到優秀議員的黃捷，讓人無法接受，並強調，未來如果要提罷免案一定要有正當性，不只是情緒或隨便找理由，是對台灣政治的新試驗及挑戰。

(中時新聞網)