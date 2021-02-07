北部不少人7日凌晨睡到半夜，被地震和國家級警報連發嚇醒，前總統馬英九今早表示，他完全沒有感覺到，還用台語回應「睏到不知人」，讓現場一片笑聲。

今天凌晨地震，不少人被國家級警報連續10多連發驚醒，有人還以為手機壞了。

馬英九今早前往台北市木柵市場發送春聯和自己設計的口罩，被問及半夜地震有被嚇到嗎？他說，完全沒有感覺到，他是「睏到不知人」，這番話引來現場民眾一陣笑聲。

(中時 )