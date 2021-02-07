資深媒體人趙少康5日受訪時表示，他認為目前的《公職人員選舉罷免法》制度並不合理，呼籲在這波罷免之後「是不是可以停了」，應先讓制度進行修正，再續行罷免。對此，資深媒體人羅友志批評，趙少康這句話不僅冰鎮國民黨，更讓他思考有無必要再幫國民黨下去了。

趙少康這句「這波罷免之後，可以暫停了」，對此，羅友志（7日）在臉書發文表示，不僅讓國民黨「冰鎮」，也讓他思考，趙說出這樣的話後，還有沒有需要再幫國民黨下去，因為趙少康說的時間點選的非常糟糕（罷捷投票前、刪Q四天達標氣勢如虹後）！

羅友志無奈指出，「長輩說...」一直是這個黨最讓人失望的態度，論資排輩、高高在上下指導棋，只要這句話一出來，總是可以讓充滿活力的中生代瞬間冰鎮，然後繼續看著長輩分配任務後，帶領黨務。原本他的觀望，期待如果趙少康沒有這樣的惡習，倒是還可以寄與厚望。

對於台北市議員羅智強4日在他的廣播節目上，神采飛揚的說著反萊豬公投、罷萊委一路上的趣事、心得、理念，結果最後只有「挫折感」悲憤的時候，羅友志直言，真的讓人失望和難過，他更問趙少康，「當初您在罷韓後，一句『要是我就發動全面罷免』，羅智強也是承襲這樣『長輩說』，全心投入、義無反顧，傻傻的衝，當時多少人袖手旁觀、收割現成，但羅智強仍然默默的衝、默默的跑」。

羅友志更表示，現在趙少康的「長輩說」，不但澆熄了熱情、也冰鎮了國民黨的動能，自己 也跟著冷卻，而這陣子袖手旁觀、收割現成的，也趁機對這些衝的傻子背後射箭，「你看，就是愛現」、「乖乖的等吧，還想衝出來選市長」、「被罵了吧⋯」羅友志感嘆，「可悲啊...長輩們，你們慢慢指示吧⋯我們該走自己的路了」！

(中時新聞網)