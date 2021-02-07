BREAKING – The Knicks are engaged in active talks to acquire Derrick Rose, with the Pistons and Rose agreeing that a trade would be best for both sides.



Sources tell @ShamsCharania & @JLEdwardsIII. — The Athletic (@TheAthletic) February 7, 2021

看來活塞後衛「飆風玫瑰」羅斯又要跟昔日恩師席波迪相聚了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日搶先爆料，尼克正跟活塞積極討論交易羅斯的可行性，由於活塞也有興趣送走羅斯，目前雙方交易即將接近達成，現在只差最終確認了。

曾是NBA史上最年輕年度MVP的羅斯，本季效力活塞平均每場拿下14.2分、4.2助攻與1.9籃板，但他待在活塞打球並不快樂，因為活塞想要多給年輕球員一些上場磨練機會，尤其是去年選秀會第7順位選來的年輕控衛基蘭海斯。

根據查拉尼亞報導，活塞與羅斯都一致認為交易是當前最佳選擇，目前不僅尼克，騎士也有興趣爭取羅斯的加盟，不過尼克目前總教練是席波迪，他跟羅斯曾在公牛、灰狼等隊攜手合作過，羅斯自己當然更想加入席波迪領軍的尼克。

況且本季打到目前為止，靠著席波迪重新打造鐵血防守球風，尼克拿下11勝13敗，排名高居東區第6，似乎很有機會擺脫近年無緣闖進季後賽的爛隊形象，跟目前只拿5勝17敗排在東區墊底的活塞相比，羅斯想要趕緊走人也屬理所當然。

(中時 )