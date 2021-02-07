春節即將到來，除了一家人團圓在一起吃飯，大家最期待的就是領紅包；不過你想好要包多少了嗎？2021過年紅包行情表供大家參考。至於到底要包給老婆大人多少，粉絲專頁「蝦皮購物」提醒，「務必最大包。」

粉絲專頁「蝦皮購物」列出2021年紅包行情價，「行情表給大家參考用，但還是需衡量自己可以負擔能力，不管包多少，心意最重要。」粉專也幽默補充，「我要在這裡額外新增一個注意事項，過年包給老婆的務必要最大包。」

（圖／翻攝自臉書／蝦皮購物 (Shopee)）

《2021過年紅包行情表》：

祖父母：3600元、6000元、6600元以上。

父母：6000元、6600元、1萬元以上。

自己的小孩：1200元、1600元、2000元。

親友、好友的小孩：600元、1000元、1200元。

鄰居、同事的小孩：200元、600元。

許多網友看完後相當有共鳴，紛紛留言「舉雙手雙腳贊成老婆的要最大包」、「在這不景氣的時機……為求公平大家都200」、「是老婆的紅包要逐年增加吧」。

除此之外，包紅包也有幾個禁忌，包括使用新的紅包袋，以及金額一定要是雙數，如2、6、8，需避開4，因其諧音為「死」，不吉利；而收紅包的人也要注意相關禮節，千萬別當場拆開紅包看金額，這是非常不禮貌的。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)