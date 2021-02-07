浪潮資訊聯合全球知名科技市場研究機構國際資料公司（IDC）近日發布全球首個計算力指數的研究成果《2020全球計算力指數評估報告》，覆蓋中國、美國、日本、德國、英國、法國、澳洲、巴西、俄羅斯和南非10個國家，從計算能力、計算效率、應用水準和基礎設施支持4個方面對各國計算力水準進行全面評估。美國以75分位列國家計算力指數排名第1位，中國以66分排在第2位，日本、德國、英國分別為55分、52分和47分。

IDC中國助理副總裁周震剛表示，全球的數位化轉型已進入倍增創新階段，各個國家的數位經濟占比將持續提升，預計5年後會占到主要國家整個經濟的50％以上，計算力正在成為數位經濟發展的核心驅動力。

報告顯示，計算力與經濟增長緊密相關，計算力指數平均每提高1個點，數位經濟和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰。

對比2015年的評估結果，計算力指數增長最快的3個國家分別是中國、法國和日本。中國在衡量計算力指數的4大方面上均有顯著的提升，平均年增幅接近30％。

AI計算能力和科學計算能力反映一個國家最前沿的計算能力。樣本國家AI計算占整體計算市場的比例從2015年的7％增加到了2019年的12％，預計到2024年將達到23％。

值得注意的是，中國的拉動作用最為顯著，2015-2019年，在樣本國家的AI計算市場支出增長中，有接近50％來自中國，而人工智慧計算在中國占整個算力的比例達到了14％。報告分析，這說明中國在戰略層面對人工智慧的重視，以及企業希望以人工智慧為發展契機提升核心競爭力的迫切願望。

(旺報 )