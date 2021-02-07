下禮拜就是農曆春節了！蔡培慧後援會祈願家家戶戶團圓過好年，埔里鎮長廖志城、陳宜君議員、葉仁創議員與社會人士共同響應捐贈年菜及保暖外套溫暖邊緣家戶的心與胃。6日上午在埔里鎮公所舉辦致贈儀式，由負責辦理南投縣政府食物銀行業務的暨南大學公共行政與政策學系陳文學教授協助邀請70位大埔里地區的邊緣戶受贈，洋溢滿滿的溫馨。

蔡培慧表示，感謝政務顧問許阿甘，同時也擔任蔡培慧後援會主委所發起，並由廖志城鎮長、陳宜君和葉仁創兩位議員與多位社會人士共同響應發好願做好事，在大家忙著過年之際，把愛心分享給更多人。因此，特別請具食物銀行辦理經驗的陳文學教授協助，讓豐盛美味又健康的餐廳年菜送到70戶的餐桌上，讓大家的圍爐年菜暖胃更暖心。

許阿甘表示，社會上有一些無法申請政府補助或低收入戶證明的家庭，需要更多有能力有資源的人「相挺」。今天致贈的年菜由埔里在地知名餐廳的主廚操刀，六道幸福年菜歡喜圍爐過好年。

廖志城鎮長表示，這次提供圍爐年菜的餐廳可是大有來頭，不僅獲獎無數，也曾受邀負責國宴料理，嚴選南投在地食材、發揮創意及廚藝，是鄉土料理的名店。

陳宜君議員表示，發好願做好事，祈願新春年菜滿廚房。邊緣戶在過年期間也能享用豐盛精緻的年菜，尤其在疫情期間更感受家常的幸福。葉仁創議員說，很高興這次有機會可以參與年菜捐贈，有錢出錢、有力出力社會，愛與關懷永遠不嫌少。

蔡培慧執行長也提供100件保暖外套送給邊緣家戶的國中小學生，大小朋友都能平安開心過好年。

(中時 )