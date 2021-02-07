台南六甲賞花祕境，工研院南分院花海盛開。（工研院提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲賞花祕境，工研院南分院花海盛開。（工研院提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲賞花祕境，工研院南分院花海盛開。（工研院提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲賞花祕境，工研院南分院花海盛開。（工研院提供／劉秀芬台南傳真）

工研院表示，歡迎春節期間大家攜伴來欣賞花海，院區設有停車場，向警衛告知即可入內賞花。（工研院提供／劉秀芬台南傳真）

春遊台南，六甲區不但有落羽松變色美景，離國道3號烏山頭交流道5分鐘車程的工研院南分院，年年春節前後有大片花海可賞，是在地人的賞花祕境，今年工研院花海以笑臉為主題，希望遊客以愉悅的心情面對疫情的影響，郊外踏青放鬆心情補充能量後，繼續為生活加油。

工研院南分院從2007年開始執行六甲花海造景計畫，提供台南市民的農曆春節賞花的後花園，至今已有13年的經驗，每年在北研館後方的大草原區都會設計有意義的圖騰，多以生肖主題為主。

今年花海圖騰主題為「微笑.ITRI」，除了有ITRI，還有兩個大大的笑臉。工研院行政處組長許朝昇表示，因為去年一整年受疫情的影響，造成全民身心靈的不便，希望今年工研院同仁都能以愉悅的心情面對嚴峻的考驗，更期盼大家很快就能過正常歡樂的生活。

工研院南分院花海主要栽種波斯菊與百日草，總面積約2公頃，有大草原、迎賓公園與宿舍3大區塊。目前波斯菊花正盛開花，花期預計可延續到3月初。

工研院表示，歡迎春節期間大家攜伴來欣賞六甲的美麗花海，賞花時請務必遵守防疫新生活運動的規定，無法保持1公尺的社交距離時，就應佩戴口罩。

(中時 )