今（7日）凌晨1時36分發生芮氏規模6.1的地震，不過除了宜蘭、苗栗震度4級之外，大部份縣市震度都在3級以下，雙北2級、台中和高雄1級。有網友抱怨國家警報狂響14次，甚至有人收到26次，大罵「有病嗎？你自己起不來就要全台灣陪你不睡是不是？」但有專家對此直言「被國家機器叫起來避難，不好嗎？」

（圖／CTWANT）

許多民眾早睡早起，半夜被手機的國家警報推播吵醒後，怎麼按都關不掉，於是滿肚子火跑到中央氣象局臉書上留言抱怨「值班人員是值班不爽嗎」、「一隻手機叫10幾次，是搖8級是嗎？還是你床上在搖」、「是哪個沒腦的搞得」、「會醒的搖一次就醒了，這種叫法乾脆不要叫，根本擾民好嗎」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲頁解釋，手機能不能準確收到地震通知，要看震央距離手機所在地遠近而定，離震央越遠越有反應的時間，甚至還能跟著一起倒數。不過，距離震央越近，就可能一收到國家警報就開始感到搖晃，甚至有可能震完之後手機才開始響，「因為，這是預警，不是預報！」

粉絲頁指出，這是近年持續發展的新技術，陸地上還算好解決，在公海上就有很大難度，將來也還需要仰賴更多觀測點，透過每一次實戰經驗才能越來越成熟。換個角度想，半夜被國家機器叫起來避難，不好嗎？」

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(中時新聞網)