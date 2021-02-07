今年農曆春節有7天假期，與家人一起學習是不錯的心靈充電好時節。國家圖書館詩詞學習網站「詩、語進行式：詩文及詞語互動學習平台」（http://ptls.ncl.edu.tw），建議民眾於假期中不妨在家玩玩互動遊戲，同時也可以閱讀學習詩詞，在新春假期有不同的體驗

「詩、語進行式：詩文及詞語互動學習平台」是國圖與台師大圖書資訊學研究所、北市大附小共同執行教育部數位人文計畫成果，由曾元顯所長主持與率領團隊應用人工智慧、人機互動之數位科技，設計輔助兒童閱讀與學習互動遊戲網站。

國圖說，詩文內容篩選出南北朝、唐、宋、清乃至日治期間的82首詩，在網站中提供詩句重組、詞語接龍的遊戲，可以讓學童反覆練習、激發動機，以趣味化經典詩文與國小詞語的學習與運用，提供民眾在家閱讀學習詩詞玩互動遊戲。

網站包含「詩文學堂」與「詞語接龍」兩種互動學習遊戲，「詩文學堂」單元整理詩詞譯文、註釋、賞析，可以線上學習詩詞，輔以「詩文選填」、「詩句重組」互動遊戲反覆練習，輔助詩詞學習更有趣，另外「詞語接龍」有一般詞語及成語接龍遊戲，也是益智線上遊戲活動，獨樂樂不如眾樂樂，全家利用平板進行「詩文選填」、「詞語接龍」PK競賽，好玩有趣又可增長詩詞詞彙。

(中時 )