竹東聯合辦公大樓預計以清水紅磚牆為設計基礎，結合各附屬機關，未來將方便民眾洽公，提升行政效率。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣竹東鎮公所行政大樓使用超過60年，因建物老舊又窄，還是危險建築，為了提供民眾更便利安全的洽公環境，新竹縣政府與竹東鎮公所預計遷建至竹東旅遊服務園區，興建地上7層、地下2層大樓，結合交通轉運站、辦公功能，加速竹東鎮轉型。

竹東鎮民代表會日前於臨時會，審議通過「新竹縣竹東鎮聯合辦公大樓新建工程」1650萬元的規畫設計監造墊付案，同意負擔土地和建築經費約1.3億元。竹東鎮長張順朋指出，鎮公所建築為1961年興建完成，已有60年歷史，位於商業區，亦有停車不便問題，感謝縣長楊文科支持並爭取經費。

楊文科指出，縣府協調鎮公所及代表會，爭取編列預算興建竹東聯合辦公大樓，未來預計可解決危樓、交通問題，也可集中行政單位，提升效能並活絡周邊環境，成為大竹東地區民眾洽公、休閒、親子活動等多機能場域。

交通旅遊處長游志祥指出，竹東聯合辦公大樓總經費初估為6.2億元，預計興建於「竹東轉運站暨地下停車場工程」上方，A棟3樓以上配置南區婦幼服務館、竹東戶政事務所、竹東地政事務所及竹東稅務局等；B棟則為鎮公所與代表會共用，1樓設置聯合櫃台。預計以清水紅磚牆、陽台外雨遮、木頭雨淋板等元素設計，表現竹東在地風土民情。

新竹縣政府交通旅遊處表示，為均衡觀光發展，選定竹東鎮規畫竹東旅遊服務園區，分4期建設，第1期為竹東客家音樂村、2期為多功能旅遊服務中心、3期為竹東聯合辦公大樓、4期為文創商業旅館等計畫。

(中時 )