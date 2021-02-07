黃捷掃街謝票。

高雄市議員黃捷罷免案，昨(6)日開票結果未能通過，黃捷安全過關，今日與力挺她的當地立委許智傑一起坐上戰車掃街謝票，黃捷表示希望這段期間因為罷免為鳳山帶來的紛擾可以平息，更感謝溫暖的鳳山鄉親給她機會繼續為地方服務。

黃捷昨晚在臉書發表長文抒發這段期間遭到罷免的心路歷程，她表示未來兩年一定繼續努力、加倍努力，全心為鳳山服務，而這段時間因為她的關係，在大家即將迎接新年，及台灣必須團結防疫的時刻，造成鳳山的紛擾，感到十分不好意思。

黃捷今日受訪時表示，「讓所有仇恨留在昨天」，過年快要到了，希望大家一起放下過去的恩怨，用歡喜的心情迎接新年，而針對在其他區域正在進行的罷免案，黃捷以過來人的身分呼籲那些罷免團體，不要把罷免當作政治操作的工具，民主不應該被操作，「像這種為個人利益為黨政的算計，就留在鳳山就好了」，別再到處開戰場。

黃捷的臉書也引來許多政治人物前來留言支持，立委趙天麟、蔡易餘、許智傑，市議員林智鴻、黃郁芬等人都回文祝賀，網友們也表示恭喜，「還好留住會做事的議員」、「黃捷議員辛苦了」、「議員終於可以稍微休息一下了」。

但也有網友對於黃捷仍相當不滿，表示「台灣民主選舉就是一個笑話，未來的台灣死好，自做孽不可活，罷不過意料之中的事。這就是愛台灣啦」、「如果下一個被罷免是藍營的，你也說相同的話嗎？還是要依顏色而定？」

(中時新聞網)