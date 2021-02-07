每回前往南投不是到日月潭就是上清境，你可曾留意過這必經的盆地小鎮埔里呢？埔里是臺灣的地理中心鎮，以甘泉、美酒、鮮花、佳人聞名，四面環山，享有「山城」的美稱。從地圖輪廓看起來像是一隻展翅飛翔的貓頭鷹，今日已逐漸發展為中台灣的旅遊重鎮，這裡冬不嚴寒、夏不酷熱，許多高官名人都指定要到這裡度假，快跟著我們的步伐，來趟隱居般的旅行吧。

｜埔里景點

埔里遊客中心旁

這座歐式建築的城堡，若是常走台14線或是前往日月潭都會發現，就位在埔里遊客中心旁，許多人還誤以為這就是遊客中心呢！黃、藍、紅的主要元素，秋冬之際搭配轉紅的樹林，乍看之下真以為來到歐洲城堡莊園了！提醒大家想拍到全景會站到馬路上，車來人往都要注意安全喔~

IG @weiliang01_18 （圖／ReadyGo提供）

地點：南投縣埔里鎮中山路四段191號

IG @double.leo.tw（圖／ReadyGo提供）

時間：9:00 – 17:00

電話：049-2916-060

紙教堂

這座承載愛與互助的建築，原是在阪神大地震後所興建，在921大地震之後遠渡重洋來到台灣，沿續它震災後撫慰人心的使命。走進紙教堂，感受到低調的樸實，原來柔軟的紙也能化作堅韌撐起整座教堂，如同人們在面臨災害之後更堅韌的生命力。

整座教堂不大，由58根紙管支撐教堂本體，陽光透過紙所照進來的光線變得溫柔，讓人默默的沉靜去感受教堂的魔力，夜晚則是能看見那透光的天幕，瞬間營造出柔和且神聖的氛圍，別有一番風味呢！

IG @chianaomi （圖／ReadyGo提供）

IG @joujou0922 （圖／ReadyGo提供）

地點：南投縣埔里鎮桃米巷52-12號

時間：9:30 – 17:30 週三週四休館

IG @cst81218 （圖／ReadyGo提供）

電話：049-2914922

地母廟

地母廟全名為寶湖宮天地堂地母廟，是個莊嚴的宗教聖地，走上階梯由高處望去，碧綠色的磚瓦和連綿的閣樓宮殿映入眼簾，好似古裝劇中的場景，這樣美輪美奐的建築風景真是讓人大飽眼福，遠處的山巒和藍天沒有界線，在太陽從雲縫間露出的天使光襯托下更顯神聖。

白色的樓梯口是大家拍照的景點之一，人來人往的情況下也別打擾到他人參拜了，這畢竟是個宗教廟宇屬於莊嚴的場所，參拜完好好欣賞風景，感受心中那股寧靜吧！

IG @jay_19930518 （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

IG @no1305 （圖／ReadyGo提供）

時間：6:00 ~ 22:00

電話：04 9298 2873

IG @lshin_yu （圖／ReadyGo提供）

鳥居 TORII 喫茶食堂

因為疫情今年沒辦法到日本沒關係！南投埔里的「鳥居 Torii 喫茶食堂」除了可以品嚐美食、還可以體驗浴衣，經典的鳥居、手水舍也不放過，濃濃的日本味真的讓人以為來到日本啦！趕快來這裡拍照過過癮~

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

時間：11:30 – 20:00 週一、週三 11:00 – 18:00

電話：04-9299-1882

IG @arica1207 （圖／ReadyGo提供）

大黑松小倆口-埔里元首館

IG @arica1207 （圖／ReadyGo提供）

必須要介紹的南投埔里免費景點！放大版的彩色西洋棋、夢幻城堡建築，還有廣場上南瓜馬車和好拍的創意裝置藝術，超殺底片！愛拍照的你絕不能錯過。 一樓有牛軋糖展售區、現烤烘焙區、埔里當地特產、和特色點心飲料，建議可以一大早出發，避開遊覽車人潮，才能拍到美美的城堡空景，發上IG讓朋友羨慕你！

IG @ling_ling0420 （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號

時間：9:00 – 17:00

電話：04-9291-8668

CONA’S 妮娜巧克力夢想城堡

遠遠的就能看到這座城堡，在埔里純樸的小鎮中更顯氣勢輝煌，雄偉的歐風建築就像坐落在埔里的夢幻歐洲城堡，來這裡除了可以換上歐洲皇室的衣服拍出更有氛圍的照片，也能手做DIY巧克力，還有必吃必買的巧克力商品，能了解巧克力的誕生又能拍照打卡，還不快來埔里感受一場歐洲的文藝復興。

IG @yu_zhen_li （圖／ReadyGo提供）

IG @yu_zhen_li （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

時間：平日09:30~17:30 假日09:30~18:00

電話：04-9291-9528

票價：全票200元，半票150元 (可抵園區消費)、6歲以下免費

多肉秘境

各位姊妹，尖叫聲！這裡實在太美了，每個角落隨手一拍都像是一幅畫，色彩繽紛的植物，各司其職的在畫面中扮演配角，完美襯托在畫面中央的你，在裏頭你就像小精靈般的穿梭，夢幻泡泡屋和6米大的藍色地球，就是要帶著你憶起離開地球表面，來趟奇幻的旅行。

IG @iris__ho （圖／ReadyGo提供）

IG @_ww.1727_ （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮中正路157-4號

時間：平日 9:30 – 17:30 週末 9:00 – 18:00

電話：0927-862-262

｜埔里住宿

INSTAY隱呆民宿

就來這裡「發呆」吧！是民宿主人打造隱呆民宿的核心，希望來埔里遊玩的旅人，都能漫遊在這小鎮，跟著埔里的步調生活。房間數不多，但每間都有各自的特色，此外房外的園區，有許多裝置藝術，到處都看的見老闆的用心。用餐的盤子十分可愛，是用九宮格的樣子呈現，既有美感又不失美味，讓人下次還想再回訪！

IG @yo0912._.xxoo （圖／ReadyGo提供）

IG @leleyoy （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮大城里大城路226巷68號

電話：0965-623-856

希爾拉VILLA-南投埔里包棟民宿

誰說villa只有在墾丁才有，南投埔里近期新開幕的合法民宿villa，讓你體驗環抱群山的度假模式，距離埔里市區僅10分鐘的車程，鬧中取靜的歐式建築民宿，一天只接待一組客人，獨享超美的歐風客廳、開放式廚房與戶外泳池，三五好友想來埔里度假絕對是首選。

地址：南投縣埔里鎮水頭路33-2號

電話：0965-108-253

Instay隱呆民宿官網照片 （圖／ReadyGo提供）

埔里水鄉豪華渡假VILLA

Instay隱呆民宿官網照片 （圖／ReadyGo提供）

難得一見的小木屋，用杉木所打造，裡頭搭配石頭搭造的溫泉池，讓旅客可以在房間享受山泉的治癒，整個園區放眼望去是一片綠意盎然，獨立的villa能體驗與世隔絕的休憩時光，大面的落地窗搭配木地板，忽然劃出一處靜謐的小天地，戶外也有游泳池，這樣的日式小木屋結合湯屋真的很特別呢！

Instay隱呆民宿官網照片 （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮牛眠里內埔路15-5號

電話：049-2993098

埔里阮兜小丘

簡單俐落的外觀，是它吸引人的條件之一，搭配房內的大面窗看出去的山田景觀，絕對是下榻埔里漫遊的選擇。房間裡的家具選用別有用心，淺色系的木質家具，編織的竹藤感，畫龍點睛的綠色植栽，都讓少女愛不釋手，重點是老闆的狗狗超可愛！不怕生又會迎賓送客，超級討喜，下次要去埔里玩，別忘了阮兜小丘。

IG @pie_0509 （圖／ReadyGo提供）

希爾拉villa-南投埔里包棟民宿-粉絲專頁 （圖／ReadyGo提供）

地址：南投縣埔里鎮慈恩街635號

希爾拉villa-南投埔里包棟民宿-粉絲專頁 （圖／ReadyGo提供）

電話：0960-606-609

(本文由 ReadyGo 授權提供)

官網照片 （圖／ReadyGo提供）

官網照片 （圖／ReadyGo提供）

IG @pudding_kuma （圖／ReadyGo提供）

埔里｜阮兜小丘粉絲專頁 （圖／ReadyGo提供）

埔里｜阮兜小丘粉絲專頁 （圖／ReadyGo提供）

(中時新聞網)