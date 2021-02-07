◎白雪公主魔鏡午茶─與王子的邂逅

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳「白雪公主魔鏡午茶─與王子的邂逅」法式午茶，融入毒蘋果、小矮人、森林樹屋等意象，設計7種法式鹹、甜點，罩著白巧克力骷髏頭的「巫婆毒蘋果慕斯」，由焦糖夏威夷果仁、開心果、蔓越莓製成的「公主小花提籃」，及85％苦甜黑巧克力蛋糕搭配杏桃果醬的「巧克力森林樹屋」；其他還有「小矮人蛋糕床」、「大鬍子小矮人糖霜餅」等創意與美味兼具的夢幻甜點；每套600元+10％。

◎草莓季限定8款 「不能莓有你」

台北凱撒大飯店Checkers餐廳草莓季限定登場，共8款「不能莓有你」系列甜點，平假日下午茶時段雙人優惠價880元。亮點包括採用苗栗每日直送的新鮮草莓，以少油、低糖製作的草莓檸檬塔、草莓奶酪、草莓馬卡龍、草莓泡芙；草莓生乳捲風味柔和，草莓芙蓮尾韻鮮甜，而草莓提拉荔枝杯以荔枝凍作基底、搭上馬斯卡彭及新鮮現煮的草莓奶餡，滋味讓人「莓」開眼笑。

◎愛情特調 情人節浪漫滿杯

西洋情人節恰逢農曆新年假期，規畫甜蜜過節的情侶，與其跟風熱門景點，不如造訪氣氛唯美的飯店酒吧，享受浪漫微醺又帶著年味的兩人世界。

◎URBAN331 讓你大菊大利

位於台北市敦化南路上的慕軒飯店，在位於1樓的URBAN331酒吧，可從兩面落地窗欣賞欒樹林蔭大道，極盡浪漫；酒吧副理林睦涵（Donald）調酒資歷10餘年，此次設計的2款年味特調莓來運轉、大菊大利，皆以Parton Tequila為基酒，微甜帶有龍舌蘭草特殊的風味。

◎Blu Bar 打造夢幻酒飲

開幕近半年的和逸飯店桃園館是網美打卡新興熱點，Blu Bar調酒師盧秉均（James）曾於愛爾蘭當侍酒師，過年調酒「Honey Spring 微甜．初春」符合酒吧的海洋風，以玉山白蘭地為基底，與蘋果汁搭配，最後佐上現磨烏魚子粉，鹹甜交織。

飲酒過量 有害健康

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(中時新聞網)