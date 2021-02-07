今（7）日凌晨1時36分東部外海發生規模6.1地震，最大震度4級，但警報簡訊比地震還嚇人，半夜狂炸10幾則。不過，傳有新北市公務員爆料，地震發生後長官用LINE要求2時30分前完成災情通報，但新北市里幹事每人都負責3、4個里，好奇如何在30分鐘內完成「災情查通報」，難道是在逼同仁造假？

臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」是一個提供給公務員發聲、靠北的平台。今有網友投稿指出，在新北市只要有地震或大雨，任何時間都要求馬上回報災情，不管那算不算是多數人主觀上的「災害」，也不管時間人力可不可能達成，市府想要馬上拿到數字，里幹事或承辦人就算用通靈的方式也要馬上回復。

該網友表示，長官一聲令下要大家使命必達，於是市府壓迫公所、公所大頭壓迫基層主管、基層主管壓迫同仁，最後同仁受不了這樣的管理離職，這中間每個人都有委屈，「就看誰狠（狠也是奴化嚴重的反應）、誰敢（隨便回復很容易）、誰會做表面功夫。」

新北市民政內部溝通，該網友直言很有問題，局裡與基層、長官與下屬幾乎無法對話，也沒人正視調職、辭職率越來越高的問題，即便長官注意到了，但不知道是什麼制度，「他們把要求的合理性跟同仁權益放在最後處理（或是在選前處理，拿出來遛遛）」，並且說大家還是要先做好自己的工作，「長官們繼續自我感覺良好表現正能量吧！反正我知道你們也是這整個制度下的受害者，為你們失去的理性與麻木不仁默哀」。

另有網友表示，不是只有新北這樣而已，「某六都之一也是如此」，好奇里幹事跟誰要資料，里長嗎？對此，《中時新聞網》詢問新北里幹事，表示確實在天災或緊急狀況發生時，會有這樣的SOP，目的是請里長了解各地是否有災情，若有意外需要幫忙，會通知第一線協助處理並即時回報，確保民眾安全無虞及應變處理。

至於該網友在「公務之聲靠北電台」所說的同仁遭壓迫、調職或辭職情況嚴重等問題，是哪個單位、是否屬實，則有待釐清確認。

今（7）日凌晨發生地震，有網友指出，新北市里幹事收到通知，需在短時間內完成「災情查通報」，質疑資料是否正確，「難道是在逼同仁造假？」（圖／摘自公務之聲靠北電台臉書）

(中時新聞網)