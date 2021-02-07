遊騎兵與運動家達成5人大交易，主菜是運動家重炮手K.戴維斯（Khris Davis）交易到遊騎兵，而遊騎兵12年主戰游擊手「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)則被送往運動家。

32歲的安德魯斯原本是遊騎兵陣中最資深球員，也是球隊僅存有參與過2011年世界大賽的老將，安德魯斯大聯盟生涯12年都在遊騎兵，2度入選明星賽，也是陣中不動游擊手，不過遊騎兵日前才拔除他固定先發機會，結果休賽季就直接被交易出去了。

「當我知道要去奧克蘭打球，我知道這對我生涯和處境是有幫助的。」安德魯斯聽聞被交易說，「我很幸運能加入運動家，這是一支了不起、強大的團隊，我迫不及待加入並幫助隊伍打進季後賽，走到越遠越好。」

運動家除了獲得安德魯斯以外，還拿到捕手A.賈西亞（Aramis Garcia）以及1350萬美元現金，遊騎兵則獲得K.戴維斯、捕手海因(Jonah Heim)、年輕先發投手阿克(Dane Acker)，共5人交易。

K.戴維斯原本是運動家看板重砲手，2016到2018年連續3年敲出超過42轟，長打火力驚人，並在2018年以48轟拿下美聯全壘打王，不過近2年表現下滑，因受傷勢所困從先發變成替補球員，2球季僅敲25轟，去年在30場比賽僅2轟，要力求在德州東山再起。

K.戴維斯2018年拿到美蓮全壘打王，被交易到遊騎兵。（美聯社資料照）

(中時 )